屏東恆春居民關切龍鑾潭清淤進度 立委徐富癸勘查

颱風楊柳8月在恆春鎮造成多處淹水，居民期盼透過龍鑾潭清淤解決。民進黨籍立委徐富癸今天邀集相關單位到恆春龍鑾潭、枋寮鄉北勢寮海水供站等處勘查，盼民生相關工程加速。

徐富癸與漁業署長王茂城，民進黨籍屏東縣議員黃建溢、潘芳泉，及農田水利署、國家公園署、屏東縣政府等單位，一同到枋寮鄉、恆春鎮實地會勘，針對海水供應站、港口設施、龍鑾潭清淤等面向實地勘查。

徐富癸表示，龍鑾潭每逢暴雨易水位暴漲，損害周邊居民生命財產安全，要求水利署針對龍鑾潭積極清淤，但同時此地是候鳥生態重地，希望國家公園署與農田水利署提出清淤計劃時，能針對候鳥生態習性做完整規劃，治水防洪同時，顧及地方生態保育議題。

恆春鎮南灣里長葉啟俊告訴中央社記者，8月颱風楊柳來襲時，恆春鎮多處淹水，包含市區環城北路一帶、南灣路海邊，他認為與龍鑾潭逾30載未清淤有關；淤積不僅造成周邊淹水，也造成生態環境損害，如蚌類大量減少，希望政府協助儘速解決。

徐富癸辦公室表示，今天行程包含勘查北勢寮海水供應站運作情形。海水供應站使用已久，早已不堪目前使用情形，經多次修繕仍時常故障。徐富癸要求海水供應站提出短期內清淤以及管線改善工程，長期針對供應站整體重新規劃提出計劃。漁業署承諾大力支持相關經費，支持漁民養殖事業。