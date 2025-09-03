快訊

接連身亡...高雄名醫王銘嶼涉減重手術釀2死 醫懲會決議廢照停業並重罰

獨／美關稅衝擊顯現！工具機大廠：協力廠和客戶各收掉5家「登門才知關了」

柯文哲最多押15個月…明開羈押庭 「宣判才交保」機率微乎其微

中國公務船頻繁出沒金門 海巡加強部署防襲擾

中央社／ 金門3日電

中共今天舉行九三閱兵，海巡署金馬澎分署說，昨天起偵獲中國公務船在金門周邊海域活動明顯增加，金馬澎分署嚴密監控金馬海域並加強相關勤務部署，嚴防中國任何形式灰色襲擾。

根據海巡署今天發布新聞資料統計，中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，去年2月至今年8月底止有222艘次航經金門限制水域、293艘次航經金門禁止水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，為有效掌握及應處近日在金馬海域情勢，金馬澎分署已規劃擴大威力掃蕩勤務，增加岸海勤務能量，前推巡防艇預置於限制水域外界線，並加強運用科技設備偵蒐監控海面目標動態，金馬澎分署長陳泗川也於今天進駐金門指揮督勤及掌握狀況。

金馬澎分署表示，中國閱兵活動具高度政治與軍事象徵意涵，近日其公務船活動頻繁跡象，不排除是同步以海上艦艇能量呼應其欲達成宣傳手段，金馬澎分署已完成相關規劃與勤務部署嚴陣以待，堅決反制中國趁閱兵機會採取混合戰灰色地帶侵擾金門、馬祖海域安全。

馬祖 金門 海巡署

延伸閱讀

金門消防局4人晉陞授階 局長呂英華期許「榮耀背後是責任」

10個月來85次！大陸海警頻闖金門水域 海巡即時驅離　

中國舉行上合會、大閱兵 海巡署：對岸侵我金門禁限制海域頻率增

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

相關新聞

高市府9月將再標售5筆土地 小港重劃區、楠梓高大特區受矚目

高雄市地政局預計在9月17日舉辦第3季開發區土地標售，釋出5標5筆優質建地，總底價約12 .2億元，盡管近...

高雄養豬場改造遭爆「僅3成業者參與」 小型戶參與意願低

高雄市有482場養豬場，飼養規模列全台第六，過去傳統養豬業遭詬病環境、異味核廢水等問題，高市農業局為此4年前打造「養豬百...

金門消防局4人晉陞授階 局長呂英華期許「榮耀背後是責任」

金門縣消防局今天上午於主管會報中舉行晉陞授階典禮，由局長呂英華親自主持，此次共有4人獲得晉陞，包括莊濠綱、許景甫升任副大...

屏東縣高級救護隊成立近1年 提升院前救護「即時啟動、高救接駁」

屏東縣消防局去年12月設立高級救護隊，成員九成都是EMTP（高級救護員）透過專業分工，遇重大創傷、昏迷、心肌梗塞、異物梗...

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

高雄山區牙醫資源匱乏，牙痛成為居民難以啟齒的苦，有人因長期缺牙影響咀嚼，甚至營養不良。健保署經過一年多籌備，在六龜區寶來...

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

在九三軍人節這個具有特殊意義的日子，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。