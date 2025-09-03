中國公務船頻繁出沒金門 海巡加強部署防襲擾

中共今天舉行九三閱兵，海巡署金馬澎分署說，昨天起偵獲中國公務船在金門周邊海域活動明顯增加，金馬澎分署嚴密監控金馬海域並加強相關勤務部署，嚴防中國任何形式灰色襲擾。

根據海巡署今天發布新聞資料統計，中國海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船，去年2月至今年8月底止有222艘次航經金門限制水域、293艘次航經金門禁止水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，為有效掌握及應處近日在金馬海域情勢，金馬澎分署已規劃擴大威力掃蕩勤務，增加岸海勤務能量，前推巡防艇預置於限制水域外界線，並加強運用科技設備偵蒐監控海面目標動態，金馬澎分署長陳泗川也於今天進駐金門指揮督勤及掌握狀況。

金馬澎分署表示，中國閱兵活動具高度政治與軍事象徵意涵，近日其公務船活動頻繁跡象，不排除是同步以海上艦艇能量呼應其欲達成宣傳手段，金馬澎分署已完成相關規劃與勤務部署嚴陣以待，堅決反制中國趁閱兵機會採取混合戰灰色地帶侵擾金門、馬祖海域安全。