高市啟動「農田流失埋沒」災害救助 即日受理申請

高雄市7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農損嚴重，也導致農田土石流失或埋沒，高雄市政府公告辦理農田流失埋沒災害救助，申請期限今天起至9月16日止。

高雄市農業局新聞稿表示，高雄地區受到丹娜絲颱風及後續接連豪雨影響，造成高雄市部分行政區農田流失及埋沒。因此，市府公告辦理農田流失埋沒災害救助，申請期限自9月3日起至9月16日。

為協助農田受災農戶，丹娜絲颱風及0708豪雨（杉林區、那瑪夏區）、0728豪雨（全市）救助作業，農田流失每公頃救助新台幣10萬元，埋沒每公頃救助5萬元。

農業局提醒，因丹娜絲颱風及0708豪雨、0728豪雨而導致農田流失、埋沒，受災面積0.05公頃以上之農友，可於9月16日前持身分證、土地所有權證明文件或合法使用證明文件、存摺影本等相關文件，至土地所在區公所申報。