金門消防局4人晉陞授階 局長呂英華期許「榮耀背後是責任」

金門縣消防局今天上午於主管會報中舉行晉陞授階典禮，由局長呂英華親自主持，此次共有4人獲得晉陞，包括莊濠綱、許景甫升任副大隊長，並授予「二線三星」；周柏彰、楊偉權則晉陞秘書，同樣獲授「二線三星」，象徵專業與責任再升級。

呂英華致詞時強調，晉陞不僅是對工作表現與專業能力的肯定，更代表肩負更大責任；他特別指出，此次晉陞職缺係基於勤業務功能與升遷平衡考量調整而來，得來不易，因此要求新任人員必須在半年內提出研究發展計畫，一年內繳交期中成果，2年內完成期末報告，期盼藉由研究創新，為金門消防工作帶來更深遠的助益。

金門縣消防局表示，此次晉陞人員各有亮眼表現：

莊濠綱，民國96年警察大學消防系畢業，歷經消防局課員、金寧、金城、金湖分隊分隊長、內政部消防署港務大隊水頭港分隊長。外勤期間曾參與盈豐珠寶行火警、后湖五名國中生溺水搜救、中興航空尚義機場墜機搜救、建功嶼受困搶救、支援金城寶雅旁輪胎行火警、金湖料羅資源回收廠火警、上后垵民宅汽車火警等救災任務。任職期間取得多項消防證照，並曾榮獲內政部消防署102年績優人員。

許景甫，自警專畢業後返鄉服務，考取多項資格，並擁有中央警大消防科學研究所與金門大學土木工程系雙碩士學位。曾獲「全縣優秀青年」與「績優消防人員」，並具備十餘張專業證照。

周柏彰，同樣畢業於警察大學消防系，兼具外勤與行政經驗。過去承辦公共建築會審勘查超過350件，並在多項中央評比表現優異，包括危險物品評核連續兩年全國第一、火災預防與防救業務訪評屢獲佳績。

楊偉權，台灣大學化學研究所碩士，97年通過公務人員特考後投入消防體系，歷任巡官、警務員、組長及科員等職務，曾獲「全國刑事鑑識楷模」與「縣市警察楷模」；近兩年主責火災調查，經內政部消防署評核，連續兩年獲得消防工作自主評核「特優」。