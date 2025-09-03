高雄9月推「旗津小旅行」 4主題遊程開放報名

快訊

中央社／ 高雄3日電

高雄旗津觀光資源豐富，市府觀光局今天表示，為讓遊客看到不同風貌的旗津，將於9月7日至11月16日推出「旗津小旅行」4條主題遊程，共10場次，即日起開放線上報名。

高雄市觀光局為進一步推廣旗津觀光，將於9月7日至11月16日推出「旗津小旅行」，包括「造船秘境」、「漁民美食」、「歷史風雲」及「建築美學」4條主題遊程，共計10場次，讓民眾從不同角度認識旗津。

觀光局長高閔琳表示，因應近年旅遊型態改變，透過旅行方式了解在地歷史脈絡及生活型態，受到民眾歡迎，這次「旗津小旅行」規劃4條主題遊程，搭配導覽團隊解說，讓大家深入了解旗津生活與海洋文化。

觀光局今天新聞稿說明，「旗津小旅行」4條主題遊程中，「造船秘境」帶領大家走訪漁會大樓，了解漁業歷史，揭開造船產業如何支撐高雄發展；「漁民美食」則深入漁村廚房，品嚐最新鮮的漁獲與在地料理。

「歷史風雲」則聚焦二戰時期與旗後砲台等軍事據點；「建築美學」則邀民眾漫步巷弄，欣賞融合閩南、巴洛克式與現代風格的建築之美，並走訪第一公學校（旗津國小前身）及馬雅各行醫足跡。

4條主題遊程中，「造船秘境」為9月7、14、21日3梯次；「漁民美食」為9月28日及10月12日2梯次；「歷史風雲」為10月19、26日2梯次；「建築美學」為11月2、9、16日3梯次，即日起開放線上報名（https://reurl.cc/vLoeEN ）。

