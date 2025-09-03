聽新聞
高市府9月將再標售5筆土地 小港重劃區、楠梓高大特區受矚目
高雄市地政局預計在9月17日舉辦第 3 季開發區土地標售，釋出 5標5筆優質建地，總底價約12 .2億元，盡管近來房市低迷，建商獵地趨於保守，但小港第 89 期重劃區與楠梓高大特區內的大面積精華地塊，仍受建築業界矚目。
高市第二季公開標售5筆土地，總底價約 14 億 8633 萬元，範圍涵蓋三民中都重劃區、仁武96期、高大特區及大寮區，但僅收到 5 封標單，標脫率僅達6成。第3季將再釋出5筆優質土地，可望覓得優質建商投入開發。
高市地政局表示，小港第89期重劃區鄰近高雄國際機場與高雄港，居高雄門戶重要位置，具備發展國際商務與旅宿潛力。目前區內公共設施規畫完整，坐擁占地10公頃的小港森林公園，本次推出的商3土地，距小港森林公園僅百公尺，地形方正，面積約973坪，底價逾5億6723萬元，單坪底價約58.3萬元。
另高雄大學區段徵收區，隨著後勁溪整治、周邊綠化及大型商圈進駐，加上新台 17 線通車，區域環境大幅升級，這次釋出的住3土地約1000坪，臨高雄大學第一排及家樂福商圈，底價6億123.9萬元，單坪約60.13萬元。
地政局表示，仁武第100期重劃區亦首次釋出兩筆小面積住3土地，分別為41坪與59坪，皆臨8米寬的信義巷。基地鄰近規劃公園、綠地、滯洪池與河道，生活機能全面提升。周邊也有高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園，適合規劃透天住宅。
