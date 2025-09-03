快訊

75歲岳父林光寧ICU治療中 蕭敬騰「19字回應」曝最新病況

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄養豬場改造遭爆「僅3成業者參與」 小型戶參與意願低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為輔導養豬場升級，高雄農業局4年前打造「養豬百億基金計畫」，申請中央經費改造養豬場；但審計部發現，參與改造計畫僅有3成業者，多數小型業者不願參與。記者宋原彰／翻攝
為輔導養豬場升級，高雄農業局4年前打造「養豬百億基金計畫」，申請中央經費改造養豬場；但審計部發現，參與改造計畫僅有3成業者，多數小型業者不願參與。記者宋原彰／翻攝

高雄市有482場養豬場，飼養規模列全台第六，過去傳統養豬業遭詬病環境、異味核廢水等問題，高市農業局為此4年前打造「養豬百億基金計畫」申請中央經費改造養豬場；但審計部發現，參與改造計畫僅有3成業者，多數小型業者不願參與，且市府僅核撥經費，卻未持續追蹤使用情形和補助成效，未建置明確考核機制。

高雄有482場養豬場，飼養近29萬頭豬，每年創造47.3億元產值，為提升產業競爭力，農業局配合農業部「養豬百億基金計畫」辦理養豬場轉型和導入整合設備，4年爭取中央補助2.3億元優化146場次養豬場設施，包括高床節水型、密閉環控式畜舍、自動化省工設備，能改善異味、廢水處理及人力等問題，並降低生產成本，提升效能。

審計部日前公布去年決算報告指出，高雄482間養豬場僅有3成參與強化養豬場精準管理轉型計畫，其中375間飼養規模在999頭豬以下的小型養豬場中，僅有81間申請轉型計劃，未申請比例近8成，飼養1000至1999頭豬的養豬場總數75間，也僅有40間申請，未申請比例近5成，「允待確實瞭解小型案場轉型升級情形，加強輔導」。

此外，審計部指出，市府連年配合農業部政策推動養豬場轉型升級，但經費核撥並裝設後，卻未追蹤瞭解整合型設施使用情形和補助成效，未設置追蹤考核機制；且農業部為向大眾展現養豬場轉型升級成效，舉辦現代化養豬場形象傳遞計畫，但高雄市轄內至今無業者參與該形象計劃，全市缺乏宣傳成效。

農業局表示，養豬場配合轉型升級補助，亦須配合款投入大筆資金，小型業者因經濟規模小河農戶年邁屆退休等因素，參與意願相對較低。市府已持續針對小型養豬場加強相關輔導，今年至今已有78場申請補助，其中小型養豬場有41場，約占53%。

農業局表示，為了解轉型升級計畫導入新式設施的補助成效及使用現況，農業部已委託輔導團隊(工研院、中央畜產會及農科院)執行補助追蹤管考工作，高市府已配合農業部已辦理抽查計5場次，目前均為合格，同時強化養豬場經營輔導，今年已輔導72場次；對於農業部現代化養豬場形象傳遞計畫，業者前2年因疫考量，無意配合開放場域供形象宣，市府為此改採電子媒體來多元媒宣產業轉型成果。

規模 養豬場 農業部

延伸閱讀

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

高雄啟動災害「農田流失埋沒」救助 每公頃最高補10萬

成大醫院直通高雄茄萣 台南原1路公車轉型101都會公車今開駛

疑松香水釀災？高雄透天厝火警7口逃生 1大人、1女童燒傷嚴重

相關新聞

高市府9月將再標售5筆土地 小港重劃區、楠梓高大特區受矚目

高雄市地政局預計在9月17日舉辦第3季開發區土地標售，釋出5標5筆優質建地，總底價約12 .2億元，盡管近...

高雄養豬場改造遭爆「僅3成業者參與」 小型戶參與意願低

高雄市有482場養豬場，飼養規模列全台第六，過去傳統養豬業遭詬病環境、異味核廢水等問題，高市農業局為此4年前打造「養豬百...

金門消防局4人晉陞授階 局長呂英華期許「榮耀背後是責任」

金門縣消防局今天上午於主管會報中舉行晉陞授階典禮，由局長呂英華親自主持，此次共有4人獲得晉陞，包括莊濠綱、許景甫升任副大...

屏東縣高級救護隊成立近1年 提升院前救護「即時啟動、高救接駁」

屏東縣消防局去年12月設立高級救護隊，成員九成都是EMTP（高級救護員）透過專業分工，遇重大創傷、昏迷、心肌梗塞、異物梗...

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

高雄山區牙醫資源匱乏，牙痛成為居民難以啟齒的苦，有人因長期缺牙影響咀嚼，甚至營養不良。健保署經過一年多籌備，在六龜區寶來...

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

在九三軍人節這個具有特殊意義的日子，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。