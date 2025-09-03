高雄養豬場改造遭爆「僅3成業者參與」 小型戶參與意願低

高雄市有482場養豬場，飼養規模列全台第六，過去傳統養豬業遭詬病環境、異味核廢水等問題，高市農業局為此4年前打造「養豬百億基金計畫」申請中央經費改造養豬場；但審計部發現，參與改造計畫僅有3成業者，多數小型業者不願參與，且市府僅核撥經費，卻未持續追蹤使用情形和補助成效，未建置明確考核機制。

高雄有482場養豬場，飼養近29萬頭豬，每年創造47.3億元產值，為提升產業競爭力，農業局配合農業部「養豬百億基金計畫」辦理養豬場轉型和導入整合設備，4年爭取中央補助2.3億元優化146場次養豬場設施，包括高床節水型、密閉環控式畜舍、自動化省工設備，能改善異味、廢水處理及人力等問題，並降低生產成本，提升效能。

審計部日前公布去年決算報告指出，高雄482間養豬場僅有3成參與強化養豬場精準管理轉型計畫，其中375間飼養規模在999頭豬以下的小型養豬場中，僅有81間申請轉型計劃，未申請比例近8成，飼養1000至1999頭豬的養豬場總數75間，也僅有40間申請，未申請比例近5成，「允待確實瞭解小型案場轉型升級情形，加強輔導」。

此外，審計部指出，市府連年配合農業部政策推動養豬場轉型升級，但經費核撥並裝設後，卻未追蹤瞭解整合型設施使用情形和補助成效，未設置追蹤考核機制；且農業部為向大眾展現養豬場轉型升級成效，舉辦現代化養豬場形象傳遞計畫，但高雄市轄內至今無業者參與該形象計劃，全市缺乏宣傳成效。

農業局表示，養豬場配合轉型升級補助，亦須配合款投入大筆資金，小型業者因經濟規模小河農戶年邁屆退休等因素，參與意願相對較低。市府已持續針對小型養豬場加強相關輔導，今年至今已有78場申請補助，其中小型養豬場有41場，約占53%。

農業局表示，為了解轉型升級計畫導入新式設施的補助成效及使用現況，農業部已委託輔導團隊(工研院、中央畜產會及農科院)執行補助追蹤管考工作，高市府已配合農業部已辦理抽查計5場次，目前均為合格，同時強化養豬場經營輔導，今年已輔導72場次；對於農業部現代化養豬場形象傳遞計畫，業者前2年因疫考量，無意配合開放場域供形象宣，市府為此改採電子媒體來多元媒宣產業轉型成果。