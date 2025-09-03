活到老學到老 澎湖樂齡學習數位示範體驗場域啟用

澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域暨綠生活營造園區，今天同步揭幕啓用，創造跨世代共融、老少皆宜的生活空間，落實數位與實體並進的終生學習的願景。

澎湖縣樂齡學習數位示範體驗場域暨綠生活園區今天由縣長陳光復、議長陳毓仁、湖西鄉長陳振中、議員蘇陳綉色、吳政杰、許育愷、蔡清續、縣府教育處長林長安與農漁局長陳高樑等人共同揭牌啓用，開啟數位「活到老學到老」的樂齡新篇章。

陳光復與陳毓仁表示，感謝中央支持在澎湖湖西設置樂齡學習示範中心，縣府也利用早年的廢棄營區規劃綠生活園區，樂齡與幼齡族群未來可多利用數位學習新事物，縣府也將持續爭取更多數位學習中心設置。

澎湖縣政府因應高齡化社會及數位時代的雙重挑戰，教育部自民國112年起與國家科學及技術委員會主導「高齡科技產業－數位賦能推動銀髮世代社會連結計畫」，積極協助推動學習內容與場域資源的數位化整備。

教育部透過數位優化與創新計畫，建構高齡友善數位學習環境，充實及完善適合高齡者學習的終身學習課程及課程數位化，協助長者突破數位門檻，實現終身學習與社會參與，促進健康老化。

澎湖縣政府指出，澎湖地區55歲以上人口，達35%以上，數位落差問題亟需關注。澎湖樂齡學習示範中心整合師資、設備與教學資源，推動數位課程並規劃循序漸進的學習模式，協助樂齡建立自信與數位素養，逐步縮短與年輕世代的溝通與使用落差。

澎湖樂齡學習示範中心結合智慧型手機與平板教學，採一對一諮詢服務、實作課程與社群互動學習，無論在家或社區都可使用，讓長者從基礎到進階逐步掌握數位工具，活用於日常生活中。同時，綠生活營造園區也結合沙坑遊戲區、綠地休憩空間及戶外活動場域，創造跨世代共融、老少皆宜的生活空間。