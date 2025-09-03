快訊

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
偏鄉牙醫資源不足，健保署與高雄市牙醫公會推動巡迴醫療點。圖／高雄市牙醫師公會提供
偏鄉牙醫資源不足，健保署與高雄市牙醫公會推動巡迴醫療點。圖／高雄市牙醫師公會提供

高雄山區牙醫資源匱乏，牙痛成為居民難以啟齒的苦，有人因長期缺牙影響咀嚼，甚至營養不良。健保署經過一年多籌備，在六龜區寶來里成立牙科巡迴點今啟用，將由高雄市牙醫師公會聘請各專科醫師，每周固定一、四進駐看診，讓口腔醫療資源深入偏鄉

桃源、那瑪夏、六龜、甲仙、杉林、茂林6區，牙醫資源皆嚴重不足，跨區就醫車程往往需1小時以上，對青壯人口外流的部落而言，長者就醫更為不便，牙痛成為偏鄉懸而未決之痛。

六龜區雖有一間牙醫診所與一個牙科醫療站，但距離寶來里仍有21.5公里。去年健保署高屏業務組會同市牙醫師公會、市府衛生局與六龜區公所實地勘查，決在寶來里設立牙科巡迴點，以縮短看診距離。

今天上午新診間啟用，健保署高屏業務組組長林淑華、牙醫師公會理事長蔡政峰到場揭牌，診間設有治療椅與數位X光機，功能齊備，不亞於一般牙科診所。啟用當天即有居民排隊求診，凸顯地方需求殷切，林淑華表示，巡迴點設立是偏鄉口腔醫療的重要突破，「讓居民不必再長途跋涉，就能獲得及時診療」。

蔡政峰指出，偏鄉牙科長期不足，不僅造成就醫不便，更凸顯城鄉差距。此次巡迴點成立仰賴「健保牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」支持，透過健保經費補助與地方協調，讓資源進入山區。他強調，醫療平權不只是口號，讓偏鄉居民能在地看牙，才是真正的公平。

桃源區情況仍嚴峻連一名牙醫都沒有，區長杜司偉無奈表示，衛生所的公費牙醫師數月前離職，至今未補足，導致老人牙痛只能靠吃止痛藥暫時緩解，「長輩牙痛時，只能拜託年輕人返鄉載他們下山就醫，一趟就是大半天。」

杜司偉指出，即使六龜新設巡迴點，桃源居民若要就診仍需車程至少1小時，他建議每周安排一至兩次到桃源巡迴看診，符合偏鄉醫療需求。

健保署在六龜區寶來里成立牙醫巡迴醫療點今啟用。圖／高雄市牙醫師公會提供
健保署在六龜區寶來里成立牙醫巡迴醫療點今啟用。圖／高雄市牙醫師公會提供
健保署推動高雄偏遠山區牙醫巡迴醫療點今啟用。圖／高雄市牙醫師公會提供
健保署推動高雄偏遠山區牙醫巡迴醫療點今啟用。圖／高雄市牙醫師公會提供
健保署推動高雄偏遠山區牙醫巡迴醫療點今啟用。圖／高雄市牙醫師公會提供
健保署推動高雄偏遠山區牙醫巡迴醫療點今啟用。圖／高雄市牙醫師公會提供

牙醫 偏鄉 健保署

