九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

在九三軍人節這個具有特殊意義的日子，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典禮由金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任共同主祭，率領地區軍政民各界代表行獻禮，向英勇犧牲的烈士致上最高敬意。

今年的秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典於今天上午10時，在太武山忠烈殿舉行，金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任率軍政首長、各界代表、各級官兵代表，以香花果醴，清供之儀，超薦於革命先烈暨國軍陣亡將士之靈前，並宣讀祭文，遙祭先烈英靈及致敬，場面莊嚴肅穆。

忠烈祠自民國41年肇建以來，一直是金門重要的歷史地標，先總統蔣中正更於民國42年親題「正氣千秋」匾額，彰顯烈士忠勇不屈的精神，現今忠烈殿內祀有國軍陣亡將士與自衛隊員、抗日烈士、823砲戰殉職中外記者等牌位，見證金門在戰爭歲月中的犧牲與堅毅。

陳福海表示，「忠魂不朽、浩氣長存；英靈不滅、丹青永誌」，並向所有現役國軍官兵致以軍人節祝賀，感念他們肩負保家衛國的使命。