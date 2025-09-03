快訊

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任離去前向門口的衛兵敬禮。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任離去前向門口的衛兵敬禮。記者蔡家蓁／攝影

在九三軍人節這個具有特殊意義的日子，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典禮由金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任共同主祭，率領地區軍政民各界代表行獻禮，向英勇犧牲的烈士致上最高敬意。

今年的秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典於今天上午10時，在太武山忠烈殿舉行，金門縣長陳福海、金防部指揮官黃先任率軍政首長、各界代表、各級官兵代表，以香花果醴，清供之儀，超薦於革命先烈暨國軍陣亡將士之靈前，並宣讀祭文，遙祭先烈英靈及致敬，場面莊嚴肅穆。

忠烈祠自民國41年肇建以來，一直是金門重要的歷史地標，先總統蔣中正更於民國42年親題「正氣千秋」匾額，彰顯烈士忠勇不屈的精神，現今忠烈殿內祀有國軍陣亡將士與自衛隊員、抗日烈士、823砲戰殉職中外記者等牌位，見證金門在戰爭歲月中的犧牲與堅毅。

陳福海表示，「忠魂不朽、浩氣長存；英靈不滅、丹青永誌」，並向所有現役國軍官兵致以軍人節祝賀，感念他們肩負保家衛國的使命。

典禮吸引縣府各局處主管、鄉鎮長與近百名官兵共同參與，全體肅立致敬，將對先烈的追思化為堅定的信念與傳承。縣府表示，每年春、秋兩祭，皆會舉行國殤大典，以表達對為國捐軀烈士的永恆追思與崇高敬意。

選在九三軍人節，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，整個典禮隆重肅穆。記者蔡家蓁／攝影
選在九三軍人節，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，整個典禮隆重肅穆。記者蔡家蓁／攝影
選在九三軍人節，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典禮由金門縣長陳福海（左）、金防部指揮官黃先任（右）共同主祭，率領地區軍政民各界代表行獻禮。記者蔡家蓁／攝影
選在九三軍人節，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典禮由金門縣長陳福海（左）、金防部指揮官黃先任（右）共同主祭，率領地區軍政民各界代表行獻禮。記者蔡家蓁／攝影

金門 國軍 烈士 軍人節 陳福海

