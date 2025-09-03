快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

開創漁電共生智慧養殖 永安區漁會鄭志強獲模範漁民

中央社／ 高雄3日電
高雄市海洋局長石慶豐（左）偕同永安區漁會總幹事李秋錦（右），祝賀永安區漁會漁民鄭志強（中）獲選全國模範漁民。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真　114年9月3日 中央通訊社
高雄市海洋局長石慶豐（左）偕同永安區漁會總幹事李秋錦（右），祝賀永安區漁會漁民鄭志強（中）獲選全國模範漁民。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真　114年9月3日 中央通訊社

高雄市永安區漁會推薦養殖漁民鄭志強長期致力於養殖創新及智慧養殖，今年榮獲114年養殖漁業全國模範漁民，他導入AI水中攝影與水質監控等智慧技術，提高養殖效能。

高雄市政府海洋局今天發布新聞稿表示，鄭志強在民國110年就獲選為產銷履歷達人，以高雄永安為營運基地，養殖烏魚、白蝦、虱目魚、鱸魚及午仔魚；他更取得產銷履歷及輸歐認證，成功讓養殖場數位轉型，助高雄水產品與國際市場接軌。

海洋局表示，為落實產業永續，鄭志強研發並取得專利的「魚塭專用披覆材料」取代傳統土堤魚塭，不僅有效防止雜草叢生、減少除草劑使用，更能降低建設與維護成本，提升養殖效率與環境友善程度。

此外，鄭志強在109年取得高雄首座漁電共生示範場認證，導入新型專利結構設計，創造「集魚溝」機制，成功解決柱底收魚困難，並兼具夏季遮蔭、冬季避寒效果，顯著提升魚蝦存活率，為台灣漁電共生養殖開創新模式。

海洋局長石慶豐近日至永安區凱亞養殖場，代表市長陳其邁表達祝賀，也肯定鄭志強在養殖技術創新、產業轉型與永續經營上的卓越貢獻。

石慶豐表示，鄭志強以創新、專業及責任感，展現高雄養殖業者典範，不僅提升產業價值，更為台灣漁業永續發展注入新動能；市府將持續推動智慧養殖、漁電共生及友善環境政策，攜手漁民共同打造高雄成為海洋永續城市。

永續 漁民 產銷履歷

延伸閱讀

影／高雄男匍匐潛入店家行竊 講1句話即轉頭逃逸

疑松香水釀災？高雄透天厝火警7口逃生 1大人、1女童燒傷嚴重

高雄單周爆8起登革熱！疫情從鼓山跨區三民 感染源釐清中

亞洲資產管理專區公辦都更首案 高雄後金段8筆土地可望引資53億元

相關新聞

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

高雄山區牙醫資源匱乏，牙痛成為居民難以啟齒的苦，有人因長期缺牙影響咀嚼，甚至營養不良。健保署經過一年多籌備，在六龜區寶來...

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

在九三軍人節這個具有特殊意義的日子，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典...

高雄啟動災害「農田流失埋沒」救助 每公頃最高補10萬

高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局...

騎自行車遊大鵬灣 鵬管處邀網紅宣傳推綠色低碳旅遊

來趟大鵬灣單車小旅行！大鵬灣國家風景區管理處將舉辦「Light One Bike」單車遊程，邀請民眾騎著自行車進行生態導...

報廢船塞高雄前鎮漁港 公會爭設拆船廠

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘老舊漁船，拆船廠業務量大增，但5月旗津拆船廠大火引發居民抗爭，停擺逾3個月...

未來淘汰船恐破萬艘 全台僅3家合法拆船廠

國際漁業法規趨嚴，未來汰舊船隻恐破萬艘，全台僅3家修造船廠可合法拆船，若台灣無法處理要送往國外。台灣區鮪魚公會說，「國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。