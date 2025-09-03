開創漁電共生智慧養殖 永安區漁會鄭志強獲模範漁民

高雄市永安區漁會推薦養殖漁民鄭志強長期致力於養殖創新及智慧養殖，今年榮獲114年養殖漁業全國模範漁民，他導入AI水中攝影與水質監控等智慧技術，提高養殖效能。

高雄市政府海洋局今天發布新聞稿表示，鄭志強在民國110年就獲選為產銷履歷達人，以高雄永安為營運基地，養殖烏魚、白蝦、虱目魚、鱸魚及午仔魚；他更取得產銷履歷及輸歐認證，成功讓養殖場數位轉型，助高雄水產品與國際市場接軌。

海洋局表示，為落實產業永續，鄭志強研發並取得專利的「魚塭專用披覆材料」取代傳統土堤魚塭，不僅有效防止雜草叢生、減少除草劑使用，更能降低建設與維護成本，提升養殖效率與環境友善程度。

此外，鄭志強在109年取得高雄首座漁電共生示範場認證，導入新型專利結構設計，創造「集魚溝」機制，成功解決柱底收魚困難，並兼具夏季遮蔭、冬季避寒效果，顯著提升魚蝦存活率，為台灣漁電共生養殖開創新模式。

海洋局長石慶豐近日至永安區凱亞養殖場，代表市長陳其邁表達祝賀，也肯定鄭志強在養殖技術創新、產業轉型與永續經營上的卓越貢獻。

石慶豐表示，鄭志強以創新、專業及責任感，展現高雄養殖業者典範，不僅提升產業價值，更為台灣漁業永續發展注入新動能；市府將持續推動智慧養殖、漁電共生及友善環境政策，攜手漁民共同打造高雄成為海洋永續城市。