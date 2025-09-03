快訊

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

用音樂串起全球對話！馬友友跨越冷戰的文化之旅

台南「攝狼」拐騙約拍6千多部性影片…受害最小僅12歲 求刑25年

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄啟動災害「農田流失埋沒」救助 每公頃最高補10萬

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助。記者宋原彰／翻攝
高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助。記者宋原彰／翻攝

高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助，農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，申請期限自今日起至9月16日止。

高雄地區受到丹娜絲颱風及後續接連豪雨影響，造成本市部分行政區農田流失及埋沒。為協助農田受災農戶，高雄市政府辦理「丹娜絲颱風及0708豪雨」(杉林區、那瑪夏區)、「0728豪雨」(全市)救助作業，農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，協助受災農民盡早復建復耕。

農業局局長姚志旺提醒農友，請因114年「丹娜絲颱風及0708豪雨」和「0728豪雨」導致農田流失、埋沒，受災面積0.05公頃以上之農友，於9月16日前持身分證、土地所有權證明文件或合法使用證明文件、存摺影本等相關文件，至土地所在區公所申報。

高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助。圖／高雄市農業局提供
高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助。圖／高雄市農業局提供

文件 豪雨 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／高雄男匍匐潛入店家行竊 講1句話即轉頭逃逸

疑松香水釀災？高雄透天厝火警7口逃生 1大人、1女童燒傷嚴重

亞洲資產管理專區公辦都更首案 高雄後金段8筆土地可望引資53億元

高雄亞資中心內公辦都更案 招商會吸引多家廠商

相關新聞

高雄偏遠山區牙醫荒 六龜區寶來牙科巡迴醫療點啟用

高雄山區牙醫資源匱乏，牙痛成為居民難以啟齒的苦，有人因長期缺牙影響咀嚼，甚至營養不良。健保署經過一年多籌備，在六龜區寶來...

九三軍人節 金門秋祭隆重緬懷革命先烈與陣亡將士

在九三軍人節這個具有特殊意義的日子，金門縣政府與金防部今天在太武山忠烈殿共同舉辦「秋祭革命先烈暨國軍陣公亡將士祭典」，典...

高雄啟動災害「農田流失埋沒」救助 每公頃最高補10萬

高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局...

騎自行車遊大鵬灣 鵬管處邀網紅宣傳推綠色低碳旅遊

來趟大鵬灣單車小旅行！大鵬灣國家風景區管理處將舉辦「Light One Bike」單車遊程，邀請民眾騎著自行車進行生態導...

報廢船塞高雄前鎮漁港 公會爭設拆船廠

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘老舊漁船，拆船廠業務量大增，但5月旗津拆船廠大火引發居民抗爭，停擺逾3個月...

未來淘汰船恐破萬艘 全台僅3家合法拆船廠

國際漁業法規趨嚴，未來汰舊船隻恐破萬艘，全台僅3家修造船廠可合法拆船，若台灣無法處理要送往國外。台灣區鮪魚公會說，「國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。