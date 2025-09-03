聽新聞
高雄啟動災害「農田流失埋沒」救助 每公頃最高補10萬
高雄市自7月起受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，除了農產業損失嚴重外，也導致農田土石流失或埋沒，高市農業局公告辦理農田流失埋沒災害救助，農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，申請期限自今日起至9月16日止。
高雄地區受到丹娜絲颱風及後續接連豪雨影響，造成本市部分行政區農田流失及埋沒。為協助農田受災農戶，高雄市政府辦理「丹娜絲颱風及0708豪雨」(杉林區、那瑪夏區)、「0728豪雨」(全市)救助作業，農田流失每公頃救助10萬元，埋沒每公頃救助5萬元，協助受災農民盡早復建復耕。
農業局局長姚志旺提醒農友，請因114年「丹娜絲颱風及0708豪雨」和「0728豪雨」導致農田流失、埋沒，受災面積0.05公頃以上之農友，於9月16日前持身分證、土地所有權證明文件或合法使用證明文件、存摺影本等相關文件，至土地所在區公所申報。
