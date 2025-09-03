騎自行車遊大鵬灣 鵬管處邀網紅宣傳推綠色低碳旅遊

來趟大鵬灣單車小旅行！大鵬灣國家風景區管理處將舉辦「Light One Bike」單車遊程，邀請民眾騎著自行車進行生態導覽、文化體驗，並感受大鵬灣美景。鵬管處也邀請旅遊網紅、單車嚮導首發宣傳，推廣綠色低碳旅遊，展現大鵬灣魅力。

鵬管處表示，大鵬灣路線及台185路線為觀光署多元自行車路線之一，希望結合景點、文化特色、觀光圈等屏東意象整合，吸引車友到大鵬灣進行深度體驗旅遊，體驗好吃、好看、好玩、好買、好行的遊程，以自行車深度慢遊帶動綠色觀光。

首發宣傳活動邀請旅遊網紅肉魯與呆呆齡、專業單車嚮導鐵哥、印尼華人新住民Sean Avriello（張福生）參與，體驗了A路線－大鵬灣的特色遊程，包含溼地生態觀察、王船帆布袋 DIY、夕陽騎乘等。

來賓表示，單車遊程能讓人更深入地體驗大鵬灣，不只能欣賞美景，並藉由專業導覽了解地方文化，安全舒適且收穫豐富。尤其鵬灣跨海大橋在落日餘暉下與灣域景緻交織，浪漫與壯闊氛圍讓人難忘。

鵬管處長王玟傑表示，「Light One Bike」希望推廣單車深度體驗旅遊，今年也提前辦理領騎人員培訓，確保遊程品質與安全。未來將持續透過單車活動推廣大鵬灣慢活旅遊，邀請更多民眾體驗灣域自然與文化魅力。