未來淘汰船恐破萬艘 全台僅3家合法拆船廠

國際漁業法規趨嚴，未來汰舊船隻恐破萬艘，全台僅3家修造船廠可合法拆船，若台灣無法處理要送往國外。台灣區鮪魚公會說，「國際安全與無害環境拆船公約」有5年緩衝期，漁船、商船及遊艇等都有拆解需求，拆船廠全被視為鄰避設施遭抗爭，盼設拆船專區。

國際海事組織制訂「國際安全與無害環境拆船公約」（又稱香港公約），今年6月26日生效後有5年緩衝期，公約旨在確保船舶達到使用壽命後被回收時，不會對人類健康安全和環境造成不必要風險。

台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚公會總幹事施教智說，早年廢船可當人工魚礁，隨環保意識抬頭，法規愈來愈嚴格，拆船廠被視為鄰避設施，加上焚化爐整修及大火影響廢棄物處理流程，諸多不利因素導致旗津居民反彈，「沒道理汽車有拆解廠，漁船卻沒有拆除業存在空間」。

「台灣是造船王國，應該有完整的產業鏈」台灣區鮪魚公會總幹事林涵宇表示，2005年間也曾減船183艘，老舊船隻會不斷汰換，未來還是需要拆船業存在，香港公約上路後，對於設備及環保要求會更嚴格，有必要成立專區。

高雄科技大學航運技術系助理教授陳永昇表示，香港公約主要規範500公噸以上大船，但台灣未來確實會有大量淘汰船隻需要處理，要設置拆船專區須有對應計畫，後續配套處理、法源依據及商業面都要探討，若無法達到一定的經濟規模，直接與國外配合拆船也可行。