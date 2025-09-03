報廢船塞高雄前鎮漁港 公會爭設拆船廠

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘老舊漁船，拆船廠業務量大增，但5月旗津拆船廠大火引發居民抗爭，停擺逾3個月，前鎮漁港停滿待拆漁船無處可去，遠洋漁業兩大公會向立委陳情爭取興達海基設臨時拆船廠。漁業署表示，全案由經濟部審核中。

海洋資源日漸枯竭，為降低台灣捕撈能力，遠洋大釣及魷釣漁船專案收購計畫去年5月上路，預計花3年時間汰除老舊漁船，60艘大釣漁船以每公噸6萬元收購，20艘魷釣漁船每船2100萬元，拆完船才可領補償金。

早年高雄造拆船業興盛，集中於大林蒲一帶，近年港務公司僅核准旗津區3家修造船廠可進行船舶解體作業，在減船計畫啟動後作業頻繁，衍生噪音、汙水及垃圾等問題，5月底工人作業不慎引發大火，停工至今無法復工。

拆船廠停工前僅完成9艘遠洋漁船拆船作業，進度約達十分之一，也有船隻拆解至一半，其餘船隻全暫置在前鎮漁港內，拆船進度嚴重落後，連帶影響船東領取補償金時程。另配合前鎮漁港改造施工，逾20艘報廢遠洋漁船送往安平港及興達港暫置，再加上減船共100艘漁船等待拆解。

為解決報廢漁船塞港問題，台灣區鮪魚公會、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚公會爭取興達海基閒置廠區設臨時拆船廠。台灣區鮪魚公會總幹事林涵宇表示，去年山陀兒颱風後拆船業務量大增，商船與漁船都有迫切需求，若設臨時拆船廠可就近處理興達港報廢船隻，也可考慮前鎮船隻拖行至興達港拆解。

立委邱志偉說，興達海基虧損退場，部分土地屬國有財產署，兩大公會訴求在重件碼頭設置臨時拆船廠，目前相關單位正在研議法規，希望加速作業解決難題；未來興達海基盼納入海洋科技產業專區作永久規畫。