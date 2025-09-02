金門榮服處攜手退役軍官協會 九三前夕共登太武山緬懷先賢

為紀念「九三軍人節」，金門縣退役軍官協會昨天舉辦「榮耀九三、光輝再現」健行登太武山活動，邀請榮民服務處與金沙志工隊共同參與，數十名退伍袍澤在清晨齊聚玉章路牌坊，沿途健行話家常，重溫軍旅情誼，場面熱絡又溫馨。

活動由退役軍官協會理事長蔡連進領軍，榮服處副處長彭致和、總幹事李全順率同仁同行，健行途中，大家精神奕奕，彼此分享近況，並在「毋忘在莒」石刻前合影留念，象徵傳承歷史記憶，也提醒後輩不忘軍人守護國土的初心與使命。

抵達終點後，協會準備元氣早餐，榮服處則貼心提供新鮮水果，讓參與者在山林間補充體力，氣氛溫暖愉快。蔡連進表示，協會每年都會舉辦相關紀念活動，今年特別與榮服處攜手，就是希望透過共同登山，既能鍛鍊身心，也能拉近袍澤情誼，凝聚更多向心力。

金門縣榮服處處長劉信義強調，榮服處秉持輔導會政策，將全力支持退伍軍人社團舉辦各式活動，他說，此次的太武山登山健行，不僅展現了袍澤之間緊密的情誼，也提醒大家要重視身體健康，透過規律運動保持最佳狀態。他更表示，榮服處是所有退除役官兵最堅實的後盾，將持續提供全方位的照顧與服務，讓榮民(眷)都能感受到溫暖與用心。