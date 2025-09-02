陸客證件失而復得落淚 讚「台灣最美風景是人」

台灣最美的風景是人！一名來自中國大陸、年約30多歲的旅客陳小姐，日前首次到馬祖自由行，不慎遺失了重要的「大陸居民往來台灣通行證」，幸好被北竿塘岐村熱心民眾拾獲後，立即送到北竿警察所，所長張嘉成在碼頭找到人，及時化解她可能滯留台灣的困境，讓她落淚直呼「台灣警察太有人情味了！」

據了解，陳小姐是在上月30日旅遊期間，不慎掉落通行證，自己卻渾然不覺，所長張嘉成思量到，若出國證件不見，對方恐怕急得如熱鍋上的螞蟻，除了立即指派警員金恒生協助鄉公所廣播尋人，他更放下手邊業務，親自走訪旅宿、特產店，一家一家詢問，足足花了1個多小時，最後終於在碼頭找到她。

張嘉成回憶，當時整團旅客都好奇地圍觀，不知道發生了什麼事，為何警察要找陳小姐，而陳也急得差點哭出來，當聽到是因為證件被拾獲並送交警方時，她忍不住紅了眼眶，感動表示「台灣警察真的太熱情了，這種情況在大陸很難遇到。」

她更坦言，自己原定當天要返陸，若不是證件及時尋回，至少要多等一到兩週才能辦理補發。她說，這趟旅程最大的收穫，不只是看見馬祖的風景，而是感受到台灣人的善良，回去一定會告訴親友「台灣人真的好善良、貼心！」

消息傳回連江縣警察局後，局長陳保安也在內部群組特別嘉勉，肯定北竿警察所展現了台灣最可貴的人情味。