枋山風電開發商駁整地未申請 屏縣府：勿混淆視聽

能源業者欲在屏東縣枋山鄉開發風電，遭居民指控偷開工整地，今早縣府稽查指已違法。業者反駁，設置測風塔前已與縣府溝通，依函覆進行；縣府重申未同意，勿混淆視聽。

屏盛風力發電公司預計在枋山鄉楓港村設置9座陸域風機，昨天說明會引發地方反彈，並有居民質疑業者偷開工，在距獅子國中約300公尺處農地設置疑似水泥基座。業者表示，將設置設施為測風塔，經1年調查即恢復原狀。

屏東縣政府聯合稽查小組今早前往會勘表示，無論是測試或實際開發動工，縣府都未接獲業者申請或同意，行為已違反區域計畫法第15條等規定，依法開單告發，最高可裁罰新台幣30萬元。

屏盛公司委託廠商瑞風能源股限有份公司隨後發聲明稿反駁，迄今所有申設作業均主動聯繫主管機關，並依照函覆指示方向進行，絕無規避監督先行動工。對於屏東縣政府認定違法與告發深感訝異，不過尊重主管機關依法行政權責，將持續溝通並確認符合管理法規。

瑞風能源表示，測風塔為因應環境部專案小組委員審查意見，基於風力狀況蒐集與環評必要，進行風力測量研究。7月曾至縣府說明申設，釐清申請程序，並在8月獲縣府城鄉發展處函覆，測風塔設備非屬建築法所稱雜項工作物，毋須申請建築雜項執照。

屏東縣政府表示，城鄉處雖回覆毋需申辦雜項執照，同時也告知業者，測風塔設置必須洽詢風力發電目的事業主管機關，及土地管制機關，意即縣府完全沒有同意設置測風塔，「不要竹篙湊菜刀」；業者拜訪縣府詢問法令等業務，基層人員基於服務鄉親提供諮詢協助，無法等同於申請，請業者「不要混淆視聽」。

縣府重申，業者沒有經過許可，就在農地動工，一定依照區域計畫法嚴辦、嚴查、嚴罰；縣府堅定表達不會同意該案立場，地方不同意、縣府當然不會支持，「會與鄉親站在一起」。

縣府今早稽查指出，屏盛公司計畫開發基地在枋山鄉共有119筆地號，含一般農業區農牧用地、交通用地、水利用地。稽查小組發現有3筆地號已進行整地，並施設7座固定基礎，含6座斜向鋼構拉力基座和1座方型基座。農地未經合法申請設置固定基礎，且大面積整地，已明顯違反農地未農業使用。