枋山擬設風力發電惹爭議 業者：依循規範 屏縣府駁斥：混淆視聽

屏盛公司計畫在屏東縣枋山鄉開發風力發電擬設9座陸域風機，村民直指以先行動工，縣府今聯合稽查小組現勘，認定違反區域計畫法將依法開罰。業者發聲明指出，程序依法規及主管機關指示進行。屏東縣府駁斥，混淆視聽，「業者沒經許可在農地動工，縣府一定依照區域計畫法嚴辦、嚴查、嚴罰！」

瑞風能源公司受屏盛公司委託，辦理「枋山風力發電計畫」的開發及相關許可申請作業。所有作業均嚴格依循主管機關規範，以安全、合法、透明為最高原則，所有程序均依法規及主管機關指示進行。因應環境部專案小組委員審查意見，與本公司基於風力狀況蒐集與環境評估必要，委請工業技術研究院在麻里巴橋旁風力測量研究並設置測風塔，進行環境風速、溫度、濕度等監測數據資料蒐集。

針對測風塔設施的建置，瑞風能源表示，公司早在今年2月至7月期間，即分別與經濟部目事業主管機關及屏東縣政府等地方主管機關持續溝通，釐清相關申設程序。

7月22日親赴屏東縣政府拜訪相關單位說明測風塔申設，釐清申請相關程序。其後去函城鄉發展處建築管理科等單位，8月8日獲縣府正式函覆，確認測風塔設備非屬建築法所稱雜項工作物，毋須申請建築雜項執照。

瑞風能源指出，依過往台中、彰化設置測風塔經驗，測風塔屬短期研究用途臨時設施，免申請雜項執照。迄今所有申設作業均主動聯繫主管機關，依主管機關函覆指示方向進行，絕無規避監督先行動工。

對屏東縣政府認定違法與告發本公司深感訝異，惟仍尊重主管機關依法行政之權責，將與主管機關持續溝通並確認符合管理法規。持續公開透明、合法合規原則推動枋山風力發電計畫，承諾地方聲音，兼顧環境、能源與社區發展平衡。

屏東縣府駁斥，業者來函詢問城鄉處建管科有關測風塔設置，是否需申辦建築雜項執照，建管科依業務分工由科長三層決行，回覆毋需申辦，但明確告知測風塔設置須洽詢風力發電目的事業主管機關以及土地管制機關。縣府完全沒有同意設置測風塔，「請不要竹篙湊菜刀！」。