第3屆馬祖國際藝術島5日開幕 導覽研習讓民眾準備迎客

中央社／ 連江縣2日電

第3屆馬祖國際藝術島即將於5日正式開展，作品陸續完成或進入收尾階段。主辦單位於今、明2天舉辦導覽研習，讓民眾更了解作品故事，並迎接即將到訪遊客。

第3屆馬祖國際藝術島總營運劉慧婷告訴中央社記者，研習參加者包括導覽志工、在地導遊等觀光從業人員、以及對藝術島感興趣的民眾約60人。2天時間內，將走訪20餘個作品，並由藝術家本人或參與策展的工作人員詳細介紹。

實際與民眾一起走訪作品，並聽取介紹。志工與民眾走進舊南竿鄉體育館， 日本藝術家柳幸典的大型作品「哥吉拉計畫2025」出現在眼前時，不時能聽到驚嘆，當策展工作人員講解作品故事、最佳觀賞角度時，志工們除了拍照、做筆記，也踴躍提問，不放過每個細節。

導遊林愛蘭跟中央社記者說，對今年藝術島整體印象不錯，能看出作品寓意與策展單位的用心。因即將負責導覽2團藝術島媒體參訪團，為求更精準傳達創作者的創作背景與理念，所以來參加研習。作品中，對「哥吉拉計畫2025」想傳達的環境教育概念覺得深有同感。

在馬祖經營民宿的林小姐則說，目前已零星接獲民眾詢問藝術島相關細節。先實際走訪作品，才能傳達給客人正確的訊息。她期待開展後，作品正式公開於世人眼前，應能吸引更多遊客到訪馬祖。

而多位藝術家也陸續舉辦工作坊，讓居民共同參與。如甘銘源在鐵板澳口的作品「拍楸—簍光‧竹影」，象徵馬祖蝦皮產業如光般的過往榮景。李佩珊「不是誰的棋子，我們是…」，則與馬祖青年發展協會共同策劃，請民眾彩繪專屬棋粒花瓶。

馬祖 藝術家

