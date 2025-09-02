影／枋山擬設風電...居民爆偷動工 屏東縣府會勘廠商違法最高可罰30萬元

屏盛風力發電股份有限公司計畫在屏東縣枋山鄉開發風力發電擬設9座陸域風機，爭議不斷，枋山鄉、獅子鄉民抗議，風機影響生態、健康。屏東縣政府今組聯合稽查小組現地會勘，縣府表示，該公司無論是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請或同意，其行為已違反區域計畫法將依法開單告發，最高可裁罰30萬元。

屏東縣政府再次強調，務必維護環境生態及地方居民權益，且陸域風機帶來低頻噪音眩影等負面影響，環境部長彭啟明亦曾表示不支持陸域風機開發，「縣府不會同意風力發電機組設置」。

屏盛公司昨在枋山鄉舉辦第三場的說明會，遭地方反彈抗議，縣府團隊表達明確態度，2日一早由地政處、城鄉發展處、水利處、環保局綠能辦公室、農業處等組成聯合稽查小組，實地勘察。另對於地方傳出居民疑遭恐嚇，警方調查中。

屏盛公司計畫開發基地在枋山鄉共119筆地號，含一般農業區農牧用地、交通用地、水利用地。稽查小組發現，已有三筆地號整地，並施設7座固定基礎，含6座斜向鋼構拉力基座和1座方型基座。農地未經合法申請設置固定基礎，且大面積整地，已明顯違反農地未農業使用。

屏東縣政府表示，將依違反區域計畫法第15條第1項之管制使用土地者，由該管直轄市、縣（市）政府處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得限期令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

縣府指出，該案今年3月在環境部環境影響說明書專案小組初審會議中，縣府即已提出質疑，表達反對立場，環境部專案小組也要求開發單位補件、修正說明各風機組噪音、振動、眩影等對鄰近敏感體的影響及差異性，並審慎評估風機設置地點的適宜性等13項內容，6月30日前送小組再審，但迄今在環評書件平台尚未看到業者補正資料。

另外，屏東縣政府早在於2020年8月1日公告停止受理農牧用地660平方公尺再生能源設施容許，廠商需再評估土地適法性，但廠商卻未獲同意即動工，雖聲稱進行風力測量研究，亦已違反區域計畫法。