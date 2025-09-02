快訊

台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

高雄防堵登革熱疫情 三民區1週內緊急防治2千戶

中央社／ 高雄2日電

高雄市今年本土登革熱疫情累計12例。市府衛生局表示，今天起將於三民區警戒範圍進行緊急防治，包括家戶孳生源清除與噴藥，預計1週內完成2000戶，籲市民多加配合。

高雄市衛生局今天在市政會議報告鼓山區及三民區登革熱疫情防治現況，市長陳其邁在會中指示各權責管理機關針對高風險場域落實加強防治，也提醒防疫人員在進行環境清消時，務必注意自身防護。

衛生局說明，繼鼓山區上週出現10例分布於4個家庭的群聚個案後，這週也發現三民區1戶有2個確診病例家庭群聚疫情，經檢驗確認為登革熱第二型，是否與鼓山區社區傳播鏈相關，仍待基因定序釐清。

衛生局呼籲民眾務必落實巡倒清刷，另外除了鼓山區持續警戒範圍執行防疫工作，今天起防疫團隊也在三民區警戒範圍進行緊急防治，包括家戶孳生源清除與噴藥，預計1週內完成2000戶，籲市民多加配合。

此外，陳其邁今天也在市政會議上，針對颱風丹娜絲及0728豪雨災害補助，要求各區公所加強宣導，尤其桃源、那瑪夏、茂林等區公所應主動了解居民需求並協助申辦；另外，農損現金救助作業，也要協助申報。

面對10月至12月即將登場的BLACKPINK、TWICE、伍佰、2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards，簡稱AAA）等大型演唱會，陳其邁也請各局處預先規劃行銷方案並加強城市行銷，以帶動經濟效益。

疫情 衛生局 登革熱

延伸閱讀

【重磅快評】陳其邁叫天天不應 只怪昔日喊話喊錯人？

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

影／南北資源失衡 陳其邁批：財劃法修法錯誤

「叫天天不應叫地地不靈」 陳其邁嘆統籌分配款對南部縣市不公

相關新聞

澎湖驚傳大事！ 唯一立委楊曜宣布不再參選公職

連任4屆的澎湖縣立委楊曜今天上午在臉書發布驚人消息，表示「不再參選任何公職」。

影／枋山擬設風電 居民爆偷動工 屏東縣府會勘廠商違法最高可罰30萬元

屏盛風力發電股份有限公司計畫在屏東縣枋山鄉開發風力發電擬設9座陸域風機，爭議不斷，枋山鄉、獅子鄉民抗議，風機影響生態、健...

亞洲資產管理專區公辦都更首案 高雄後金段8筆土地可望引資53億元

亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公...

影／金酒再推「龍騰四海」抽籤 抽出1.6萬名幸運兒

金門人的小確幸又來了！ 金門酒廠今天上午舉行「龍騰四海金門高粱酒」抽獎活動，由電腦從符合資格的12萬6003人中抽出幸運...

獨／拆船廠大火引爆旗津居民怒火 待解體遠洋漁船塞爆前鎮漁港

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，拆船廠業務量大增。不料今年5月旗津拆船廠大火及空汙水汙等問...

廣角鏡／高雄智慧限時機車格 左營啟用

高市交通局推動「智慧限時機車格」，於格位周邊建置感測器、攝影機、車牌辨識系統，無須貼繳費單，昨於左營區博愛二路364號前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。