高雄防堵登革熱疫情 三民區1週內緊急防治2千戶

高雄市今年本土登革熱疫情累計12例。市府衛生局表示，今天起將於三民區警戒範圍進行緊急防治，包括家戶孳生源清除與噴藥，預計1週內完成2000戶，籲市民多加配合。

高雄市衛生局今天在市政會議報告鼓山區及三民區登革熱疫情防治現況，市長陳其邁在會中指示各權責管理機關針對高風險場域落實加強防治，也提醒防疫人員在進行環境清消時，務必注意自身防護。

衛生局說明，繼鼓山區上週出現10例分布於4個家庭的群聚個案後，這週也發現三民區1戶有2個確診病例家庭群聚疫情，經檢驗確認為登革熱第二型，是否與鼓山區社區傳播鏈相關，仍待基因定序釐清。

衛生局呼籲民眾務必落實巡倒清刷，另外除了鼓山區持續警戒範圍執行防疫工作，今天起防疫團隊也在三民區警戒範圍進行緊急防治，包括家戶孳生源清除與噴藥，預計1週內完成2000戶，籲市民多加配合。

此外，陳其邁今天也在市政會議上，針對颱風丹娜絲及0728豪雨災害補助，要求各區公所加強宣導，尤其桃源、那瑪夏、茂林等區公所應主動了解居民需求並協助申辦；另外，農損現金救助作業，也要協助申報。

面對10月至12月即將登場的BLACKPINK、TWICE、伍佰、2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards，簡稱AAA）等大型演唱會，陳其邁也請各局處預先規劃行銷方案並加強城市行銷，以帶動經濟效益。