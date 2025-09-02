亞洲資產管理專區公辦都更首案 高雄後金段8筆土地可望引資53億元

快訊

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄專區範圍涵蓋中正路以南、民權路以西、復興三路以北，直至亞灣區，鎖定跨境資產管理與金融創新產業，目前已有26家金融相關產業申請進駐，記者王昭月／翻攝
高雄專區範圍涵蓋中正路以南、民權路以西、復興三路以北，直至亞灣區,鎖定跨境資產管理與金融創新產業,目前已有26家金融相關產業申請進駐,記者王昭月／翻攝

亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商，鼓勵開發銀行、金融、資產管理等商業使用，讓舊部落的前金區打造為「亞洲納斯達克」。

高雄前金幼兒園所在的後金段44地號等8筆土地，今天公開招商，是亞洲資產管理中心專區啟用後，第一個公辦都更案，預計能引進53億元民間資金。

高雄市副市長林欽榮表示，高雄專區範圍涵蓋中正路以南、民權路以西、復興三路以北，直至亞灣區，鎖定跨境資產管理與金融創新產業，目前已有26家銀行、壽險業者、投信投顧及四大會計事務所中的勤業眾信、資誠設點進駐，勢將帶動大量A級商辦需求。

林欽榮指後金段這塊基地，距離高雄捷運橘線中正路O4前金站，步行僅250公尺，而中正路素有高雄「金融街」之稱，隨著亞資中心啟用，金融產業正在快速聚集，周邊高端商辦和優質住宅的需求也一定急速升溫。

高雄捷運局表示，這塊基地前身為前金幼兒園，經高府市都委會審議劃定更新地區，土地面積3274平方公尺（約990坪），屬第四種商業區，建蔽率60％、容積率630％，透過都市更新，可取得法定容積1.5倍，預估可開發總樓地板面積約4萬2500平方公尺（約1萬2850坪），總投資金額達53億元，。

捷運局表示，以市府共負比68.2％計算，可分回價值約25億元，投資人可採房地分回或權利金方式給付，並提供彈性分期繳納。屆時鼓勵低樓層做銀行、金融、資產管理等商業使用，12月8日截止投標。

亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商。記者王昭月／攝影
亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商。記者王昭月／攝影
亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商。記者王昭月／翻攝
亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商。記者王昭月／翻攝
高雄市政府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商，鼓勵開發銀行、金融、資產管理等商業使用。記者王昭月／翻攝
高雄市政府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公辦都更招商，鼓勵開發銀行、金融、資產管理等商業使用。記者王昭月／翻攝

