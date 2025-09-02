澎湖驚傳大事！ 唯一立委楊曜宣布不再參選公職

快訊

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
民進黨澎湖立委楊曜今天在臉書，發布他不再參選公職 。圖／本報資料照片

連任4屆的澎湖縣立委楊曜今天上午在臉書發布驚人消息，表示「不再參選任何公職」。

楊曜自2006年代表民進黨，參選澎湖縣議員，1屆議員任滿後，2012年便參選立委，扳倒無黨團結聯盟立委高植澎，獲當選立委，連任至今。2022年民進黨討論澎湖縣縣長人選，他曾獲民進黨前黨主席蔡英文屬意徵召參選，但最後他以身體狀況為由婉拒出戰。

今天楊曜突然在臉書上，發布「任滿退休」、「不再參選公職」的消息，令當地人士震驚。

楊曜在臉書上表示，做為澎湖唯一的中央民代，任期內拖著飽受睡眠障礙折磨的身軀、背負著鄉親的期待、承擔著推動澎湖進步的責任，勉力前行，總是希望在往返澎湖台北的奔波中，完成每一件確保鄉親權益和有利澎湖發展的事務。面對無解的睡眠障礙，我早在2022年縣長選舉結束時，就決定這屆立委當選後，任滿退休。

楊曜表示，為了讓同事們提早規畫職涯，去年立委就職前，已經告訴同事，他不再參選公職，並得到同事們的諒解。

楊曜認為，這2年，「澎湖的建設完全停擺、產業發展的瓶頸難以突破」，令他感到十分焦慮，這份憂心與焦慮加劇了他的睡眠障礙，更感力不從心，為了讓民進黨可以妥善佈局2028年立委選舉，7月間他已經向民進黨中央黨部報告自己的健康狀況，並且表明不再參選任何公職的決定。

楊曜 澎湖縣 民進黨

