影／金酒再推「龍騰四海」抽籤 抽出1.6萬名幸運兒

金門人的小確幸又來了！ 金門酒廠今天上午舉行「龍騰四海金門高粱酒」抽獎活動，由電腦從符合資格的12萬6003人中抽出幸運的1萬6千人，每人可以用2200元優惠價購得「龍騰四海金門高粱酒」1盒，酒度56度，容量1.5L，中獎率約為1成多，但由於近期推出的酒品實在太多，針對這款酒的轉手收購價，酒商與民眾幾乎都不看好。

金門酒廠在今日上午10時許在金門酒廠多媒體簡報室舉行公開抽籤記者會，由金門縣府秘書長張瑞心及金門酒廠董事長吳昆璋主持，並邀請金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家、縣府主計處長王崑龍、金酒公司總經理丁丞康與律師、資訊專家共同見證下，抽出幸運民眾。

張瑞心表示，金酒公司延續縣府藏富於民的計畫，選在縣長陳福海就職3週年之際推出這項抽獎活動，這款酒由金門酒廠首席品酒師組織勾調團隊，嚴選窖藏各式優質陳年酒基，以酒勾酒的獨特勾調技藝，窖藏3年淬煉而成，孕化出極品佳釀，口感細緻溫醇、陳香優雅柔和，尾韻陳香與熟果香風味繚繞，是值得細細品嚐陳年酒款。張瑞心也說，這款酒有高超酒藝，卓絕瓷器，交相輝映，饒富收藏價值，具有潛在增值空間。

吳昆璋表示，金酒公司在今年初推出了「祥龍藏金 金門高粱酒」，抽出1萬5千位幸運的金門縣民，這次適逢陳福海縣長就職3週年，再次抽出金門酒廠最新傑作1.5公升-56度 龍騰四海 金門高粱酒，共有1萬6千位的幸運得主，嘉惠金門鄉親，實現金門藏富於民的有感幸福。

據了解，這款酒特別以精緻陶瓷為器，多彩結晶釉藥燒製後，瓶身肩部至瓶口處再加以鍍鈦鎏金亮金，綻放綺幻迷離之炫彩，一如龍麟閃灼，流光熠熠，絕美金彩。瓶身上的翔龍圖騰及蒼勁瀟灑書法字「龍騰四海」則以金緻燒花工藝，展現華美尊榮感，象徵氣勢如龍，錦繡向榮！外盒以優雅堅毅的絳紫色，意味紫氣東來。

由於近期秋節配酒的收購權利金僅1千元，對於這款龍騰四海酒品的收購價，外界普遍不看好，有里長就調侃，可能收購價僅數百元；也有李姓民眾表示，現在金酒公司不是「藏富」於民，而是「藏酒」於民，除了秋配酒與這款龍騰酒外，下個月還有建縣酒等，幾乎家家戶戶都囤了一堆酒，恐讓酒價崩盤。

對此，吳昆璋認為，之前有跟酒商談，應該會用1千1的價格來收購；他說，市場價格是一時的，像先前的總統就職紀念酒一推出，收購價僅50元，但現在已經多了20多倍，他認為酒品放越久，增值空間會越大，相信大家對金酒公司是有信心的。

中籤名單將於今天下午17點30分前公佈，民眾可在金酒公司網站(https://www.kkl.com.tw)查看所屬戶籍各村里中籤名單總表或透過手機查詢是否具有中籤價購資格。