快訊

傳黃仁勳快閃來台代川普施壓傳話？台積電澄清了

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

高雄亞資中心內公辦都更案 招商會吸引多家廠商

中央社／ 高雄2日電

高雄市前金區後金段44地號等8筆土地公辦都市更新案今天辦招商說明會，由於位於亞洲資產管理中心高雄專區內，吸引20多家廠商參加，總銷售金額估約新台幣79億元。

公辦都更案由高雄市政府捷運工程局主辦，8月向民間招商。

高雄市副市長林欽榮表示，金融監督管理委員會推動「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌，最新統計，已26家銀行、壽險業者與投信投顧獲准進駐，4大跨國會計事務所中的勤業眾信、資誠相繼插旗。

他說，隨金融業者布局，高端商辦需求快速升溫，公辦都更招商基地位於「高雄專區」內，目標國際市場，吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄，打造金融專區。

捷運局長吳嘉昌表示，基地位於高雄捷運前金站西南側，距捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第4種商業區，使用項目比照一般商業區，建蔽率60%、容積率630%。

透過都更，設計容積可達法定容積1.5倍，預計興建總樓地板面積1.3萬坪（不含車位），總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府可分回約25億元，全數挹注高捷建設經費。

捷運局說，將鼓勵低樓層做銀行、金融或資產管理等商業使用，提供多元化金融服務，12月8日截止投標。

都更 資產 高雄捷運

延伸閱讀

高雄男​推機車如骨牌！ 車主這原因佛心選擇原諒

超越台北？ 高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應「這樣吃才會破價」

2025麗星郵輪高雄出發全新航線！探索星號爽搭四大路線總整理：菲律賓、越南、沖繩全收錄

盜採砂石挖出新景點 網酸：羨慕高雄和美國一樣有「大峽谷」不用出國

相關新聞

澎湖驚傳大事！ 唯一立委楊曜宣布不再參選公職

連任4屆的澎湖縣立委楊曜今天上午在臉書發布驚人消息，表示「不再參選任何公職」。

獨／拆船廠大火引爆旗津居民怒火 待解體遠洋漁船塞爆前鎮漁港

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，拆船廠業務量大增。不料今年5月旗津拆船廠大火及空汙水汙等問...

亞洲資產管理專區公辦都更首案 高雄後金段8筆土地可望引資53億元

亞洲資產管理中心示範專區今年7月在高雄啟動，帶動金融產業商辦需求，市府今宣布釋出專區內前金幼兒園舊址約990坪土地，採公...

影／金酒再推「龍騰四海」抽籤 抽出1.6萬名幸運兒

金門人的小確幸又來了！ 金門酒廠今天上午舉行「龍騰四海金門高粱酒」抽獎活動，由電腦從符合資格的12萬6003人中抽出幸運...

廣角鏡／高雄智慧限時機車格 左營啟用

高市交通局推動「智慧限時機車格」，於格位周邊建置感測器、攝影機、車牌辨識系統，無須貼繳費單，昨於左營區博愛二路364號前...

蔡英文故鄉擬設風電 遭疑偷跑

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，業者昨辦第3場說明會，枋山鄉、獅子鄉約40人到場高喊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。