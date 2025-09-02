高雄亞資中心內公辦都更案 招商會吸引多家廠商
高雄市前金區後金段44地號等8筆土地公辦都市更新案今天辦招商說明會，由於位於亞洲資產管理中心高雄專區內，吸引20多家廠商參加，總銷售金額估約新台幣79億元。
公辦都更案由高雄市政府捷運工程局主辦，8月向民間招商。
高雄市副市長林欽榮表示，金融監督管理委員會推動「亞洲資產管理中心高雄專區」7月揭牌，最新統計，已26家銀行、壽險業者與投信投顧獲准進駐，4大跨國會計事務所中的勤業眾信、資誠相繼插旗。
他說，隨金融業者布局，高端商辦需求快速升溫，公辦都更招商基地位於「高雄專區」內，目標國際市場，吸引資產管理產業、法律稅務專業機構與新創業者等進駐高雄，打造金融專區。
捷運局長吳嘉昌表示，基地位於高雄捷運前金站西南側，距捷運站步行距離僅250公尺，土地面積3274平方公尺，使用分區為第4種商業區，使用項目比照一般商業區，建蔽率60%、容積率630%。
透過都更，設計容積可達法定容積1.5倍，預計興建總樓地板面積1.3萬坪（不含車位），總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府可分回約25億元，全數挹注高捷建設經費。
捷運局說，將鼓勵低樓層做銀行、金融或資產管理等商業使用，提供多元化金融服務，12月8日截止投標。
