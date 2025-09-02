獨／拆船廠大火引爆旗津居民怒火 待解體遠洋漁船塞爆前鎮漁港

漁業署推動遠洋漁船減船計畫，高雄登記汰除80艘大釣及魷釣漁船，拆船廠業務量大增。不料今年5月旗津拆船廠大火及空汙水汙等問題引發居民抗爭，拆除作業全面停擺3個月問題未解，前鎮漁港待拆漁船無處可去，形成報廢船「塞港」現象。

海洋資源日漸枯竭，台灣漁獲配額縮減，目前仍有千餘艘遠洋漁船。為降低台灣捕撈能力，「遠洋大釣及魷釣漁船專案收購計畫」去年5月上路，預計花3年時間汰除老舊漁船，60艘大釣漁船以每公噸6萬元收購，20艘魷釣漁船每船2100萬元，拆完船才可領補償金。

早年高雄造拆船業興盛，集中於大林蒲一帶，近年港務公司高雄分港僅核准旗津區3家修造船廠可進行船舶解體作業，在減船計畫啟動後業務量大增，頻繁作業衍生噪音、汙水及垃圾問題受詬病，5月底工人作業不慎引發大火，停工至今無法復工。

停工之前拆船廠僅完成9艘遠洋漁船拆船作業，拆船進度約達十分之一，也有船隻拆解至一半，其餘船隻全暫置在前鎮漁港內，港內全是等待拆解的巨大船隻，進度嚴重落後，影響漁民領取補償金時程。

此外，在減船計畫推出前，配合前鎮漁港改造施工，已有逾20艘報廢遠洋漁船送往安平港及興達港暫置，再加上減船數量共100艘漁船等待拆解。

為解決報廢漁船塞港問題，台灣區鮪魚公會、台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚公會爭取興達海基閒置廠區設臨時拆船廠。台灣區鮪魚公會總幹事林涵宇表示，去年山陀兒颱風後拆船業務量大增，商船與漁船都有迫切需求，若能設臨時拆船廠，可就近處理興達港報廢船隻，也可考慮前鎮船隻拖行至興達港拆解。

立委邱志偉說，興達海基虧損退場，部分土地屬國有財產署，兩大工會訴求在重件碼頭設置臨時拆船廠，目前由相關單位研議法規，希望可加速作業解決目前的拆船難題；未來興達海基盼納入海洋科技產業專區作永久規畫。