高雄沿海路設貨櫃車專用道「仍有塞車亂象」 許智傑提解方

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道第二階段7月完工後，全長1660公尺設置4快1慢車道，內線為貨櫃車專用道，但仍有交通塞車問題，包括沿海三路鳳鼻頭路段右轉南星路大型車嚴重回堵，沿海二路部分專用道因捷運工程還未啟用，立委許智傑今下午會勘，交通局回應，沿海三路右轉南星路將加設1道右轉道，沿海二路北向專用道預計在11月開放通行。

為改善洲際貨櫃中心第七貨櫃啟用後帶來車輛壅塞問題，高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道第二階段7月完工通車，北起茂大街經沿海二路至中林路，全長1660公尺，沿海二、三路南北雙向車道配置為4快1慢，最內線車為貨櫃車專用道，外3車道為客貨共用車道，專用道增加直行車道及獨立轉向車道，並重新規劃實體分隔島。

不過貨櫃車駕駛實際上路後表示，沿海三路鳳鼻頭路段右轉南星路常出現壅塞情形，因為右側車道有大量大型車欲右轉，導致回堵嚴重。交通局表示，該處沿海三路為3車道，僅1車道能右轉往南星路，未來會施工將中央分隔島東移1車道，使南向改為4車道，右轉車道改為2道，另外2道仍維持直行往林園區，為此可減少該處沿海路回堵情形。

捷運局表示，貨櫃車專用道南向部分都已完成，北向部分在東林路至世全路段，因為捷運林園線需施作RL2明挖車站，由捷運局預計在9月底前進場施工，包括管線遷移、調查等，預計11月15日完工後，屆時南北向專用道會正式通行；未來捷運施工期，沿海路明挖段將採分階段、分段圍欄施工，維持南北向各3車道通行，交通影響降至最低。

警察局小港分局長陳楨筌表示，目前沿海路尖峰時間會安排警力、義交維持交通、優先排除路況，目前沿海路南北向雖已建置智慧號誌疏導運量，但東西向道路如漢民路、康莊路、東林路等仍要加強透過號誌改善車流，否則易回堵至沿海路；另外沿海路不時仍有違規超速車輛，將加強設置移動式測速照相，他也建議機慢車道能設置減速設施，右轉中林路時能設置告示牌面，提醒駕駛能駛入專用道。