枋山風力計畫疑偷動工「業者稱有同意」 屏縣府駁斥：從未申請

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，業者今在枋山鄉楓港村辦第3場說明會，受影響枋山鄉、獅子鄉約40人抗議高喊「保護家園，拒絕『瘋』電」。鄉民質疑業者偷開工，業者稱是測試計畫有獲相關單位同意。屏縣府則駁斥，未接受相關申請也從未同意，展開調查。

風力發電業者本來規畫設10座陸域風機，其中1座風機距離獅子國中太近僅500公尺，引發居民強烈反彈。業者在第二次說明會6月19日稱撤掉，改設9座。但村民近期發現，一樣在獅子國中附近，麻里巴橋旁，原預計設第10座風機位置農地開挖整地，還有設基座，村民質疑「為什麼案子沒通過突然動工？」

風力發電業者屏盛公司執行長許嫺音說，委託工研院設置測量儀器做落山風資源調查，因為台灣大多數風機設在海邊、平原、河谷地形較少，蒐集資料，也要了解如何確保安全，半年後就會恢復。

該處農地是種洋蔥，屏盛公司專案經理陳立昂說，有與地主和種洋蔥農民談好補償措施。村民表示，公所都不知道。陳立昂則說，這部分縣府管理，也有請示縣府、主管機關能源署也有請教，公所部分則要再了解；預計設置9座風機五百公尺內家戶數周邊82門牌戶，受訪支持比例7到8成。地主有6成以上同意設置。

對業者說法稱做落山風資源調查測試有經同意、也有請示縣府等說法。屏東縣政府今駁斥，無論該公司是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請，已涉及農地違規使用，將請農業處等相關單位盡速前往稽查處理。