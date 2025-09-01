快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

最強7月！國銀對六大產業放款突暴衝超額達標 發生什麼事？

聽新聞
0:00 / 0:00

枋山風力計畫疑偷動工「業者稱有同意」 屏縣府駁斥：從未申請

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工，設置基座。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工，設置基座。記者劉星君／攝影

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，業者今在枋山鄉楓港村辦第3場說明會，受影響枋山鄉、獅子鄉約40人抗議高喊「保護家園，拒絕『瘋』電」。鄉民質疑業者偷開工，業者稱是測試計畫有獲相關單位同意。屏縣府則駁斥，未接受相關申請也從未同意，展開調查。

風力發電業者本來規畫設10座陸域風機，其中1座風機距離獅子國中太近僅500公尺，引發居民強烈反彈。業者在第二次說明會6月19日稱撤掉，改設9座。但村民近期發現，一樣在獅子國中附近，麻里巴橋旁，原預計設第10座風機位置農地開挖整地，還有設基座，村民質疑「為什麼案子沒通過突然動工？」

風力發電業者屏盛公司執行長許嫺音說，委託工研院設置測量儀器做落山風資源調查，因為台灣大多數風機設在海邊、平原、河谷地形較少，蒐集資料，也要了解如何確保安全，半年後就會恢復。

該處農地是種洋蔥，屏盛公司專案經理陳立昂說，有與地主和種洋蔥農民談好補償措施。村民表示，公所都不知道。陳立昂則說，這部分縣府管理，也有請示縣府、主管機關能源署也有請教，公所部分則要再了解；預計設置9座風機五百公尺內家戶數周邊82門牌戶，受訪支持比例7到8成。地主有6成以上同意設置。

對業者說法稱做落山風資源調查測試有經同意、也有請示縣府等說法。屏東縣政府今駁斥，無論該公司是測試或實際開發動工，縣府都未接獲申請，已涉及農地違規使用，將請農業處等相關單位盡速前往稽查處理。

屏縣府表示，今日地方說明會縣府未接獲通知，亦無派員參加。此開發案尚在環境部辦理環評專案小組初審，縣府從未同意此案開發，並明確表示務必確保地方居民權益。縣府已接獲枋山鄉公所、獅子鄉公所檢送居民反對開發的陳情書，並已函轉環境部納入本案環評初審會議文件。

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，業者今舉行第三場說明會，2鄉約40名鄉民舉牌抗議，高喊保護家園、拒絕「瘋」電，警方現場組成人牆阻檔，避免衝突發生。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，業者今舉行第三場說明會，2鄉約40名鄉民舉牌抗議，高喊保護家園、拒絕「瘋」電，警方現場組成人牆阻檔，避免衝突發生。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工，設置基座。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工，設置基座。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，鄉親發現，在獅子國中對岸附近，麻里巴橋旁的農田，懷疑業者偷施工。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，業者今舉行第三場說明會，2鄉約40名鄉民舉牌抗議，高喊保護家園、拒絕「瘋」電。記者劉星君／攝影
風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，業者今舉行第三場說明會，2鄉約40名鄉民舉牌抗議，高喊保護家園、拒絕「瘋」電。記者劉星君／攝影

農地 風電 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東風機計畫遭控偷開工 縣府：未獲申請將稽查

屏東沿海飽受水患困擾 徐富癸會勘多項水利工程、水利署諾支持

無財團奧援…屏基智能醫療大樓擬明年啟用 打造急重症醫療新地標

科學認證超級護腎蔬菜，洋蔥生吃還是熟食好？5步驟處理洋蔥不流淚

相關新聞

枋山風力計畫疑偷動工「業者稱有同意」 屏縣府駁斥：從未申請

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，業者今在枋山鄉楓港村辦第3場說明會，受影響枋山鄉、獅...

影／蔡英文故鄉風電業者擬設9支陸域風機 兩鄉居民怒拒「瘋」電

前總統蔡英文故鄉屏東縣枋山鄉楓港村有風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子...

屏東沿海飽受水患困擾 徐富癸會勘多項水利工程、水利署諾支持

立委徐富癸1日下午到屏東縣崁頂、新園、佳冬及東港等地，會勘多項水利治理計畫，水利署長林元鵬陪同。雙方就排水改善、抽水站擴...

無財團奧援…屏基智能醫療大樓擬明年啟用 打造急重症醫療新地標

歷經2年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓今1日舉行上樑感恩禮拜，宣告工程進入最後階段，預計明年啟用。總造價達46.58億...

高雄登革熱疫情再+2 三民區一對兄弟染疫「感染源頭不明」

高雄市本土登革熱疫情擴散，繼鼓山區接連出現家庭群聚後，三民區今新增2例確診個案，全市累積達12例。衛生局說明，新增案例為...

高雄國賓飯店拆除說明會爆怒火 在地嗆：假拆除真興建

高雄國賓飯店改建因容積率由840%增加至1142%，將蓋2棟50層大樓，引起周邊抗議，當地自救會為此提出環評訴願，但該案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。