屏東風機計畫遭控偷開工 縣府：未獲申請將稽查

屏東枋山及獅子鄉民眾反對設置風力發電，今天指控能源業者在環評階段就疑似在一處農地已偷整地開工；屏東縣政府表示，未接獲申請，已涉及農地違規使用將稽查。

屏盛風力發電公司原先預計在枋山鄉楓港村設置10座陸域風機，後因其中1座距離獅子國中僅500公尺而撤掉，目前規劃9座風機，居民認為會影響生態、農作物及生活等因素強烈反彈，業者在今天進行第3次說明會，居民到場抗議。

今天約有40名的民眾在業者說明會前舉牌抗議，一度遭到警方舉牌制止，所幸未釀衝突，民眾離開抗議現場後，就轉往距離獅子國中直線距離約300公尺處的一處農地，民眾質疑能源業者還在環評階段就偷開工，在現場也發現疑似基座水泥物體。

對此，屏盛公司表示，目前正在進行整地的地方是與工研院合作進行風場測試，為期1年，也與地主完成協調及補償，並有通報屏東縣政府，待調查結束後，會完全恢復原狀。

屏東縣政府今天強調，無論該公司是測試或實際開發動工，都未接獲申請，已經涉及農地違規使用，將由農業處等相關單位盡速前往稽查處理。