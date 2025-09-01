快訊

川普再轟「這國」高關稅政策害美國血虧：現在示好已太遲

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東風機計畫遭控偷開工 縣府：未獲申請將稽查

中央社／ 屏東縣1日電
屏東枋山及獅子鄉民眾反對設置風力發電，1日指控能源業者在環評階段就疑似在一處農地偷整地開工。縣府表示，無論該公司是測試或實際開發動工，都未接獲申請，已涉及農地違規使用，將由農業處等相關單位稽查處理。中央社
屏東枋山及獅子鄉民眾反對設置風力發電，1日指控能源業者在環評階段就疑似在一處農地偷整地開工。縣府表示，無論該公司是測試或實際開發動工，都未接獲申請，已涉及農地違規使用，將由農業處等相關單位稽查處理。中央社

屏東枋山及獅子鄉民眾反對設置風力發電，今天指控能源業者在環評階段就疑似在一處農地已偷整地開工；屏東縣政府表示，未接獲申請，已涉及農地違規使用將稽查。

屏盛風力發電公司原先預計在枋山鄉楓港村設置10座陸域風機，後因其中1座距離獅子國中僅500公尺而撤掉，目前規劃9座風機，居民認為會影響生態、農作物及生活等因素強烈反彈，業者在今天進行第3次說明會，居民到場抗議。

今天約有40名的民眾在業者說明會前舉牌抗議，一度遭到警方舉牌制止，所幸未釀衝突，民眾離開抗議現場後，就轉往距離獅子國中直線距離約300公尺處的一處農地，民眾質疑能源業者還在環評階段就偷開工，在現場也發現疑似基座水泥物體。

對此，屏盛公司表示，目前正在進行整地的地方是與工研院合作進行風場測試，為期1年，也與地主完成協調及補償，並有通報屏東縣政府，待調查結束後，會完全恢復原狀。

屏東縣政府今天強調，無論該公司是測試或實際開發動工，都未接獲申請，已經涉及農地違規使用，將由農業處等相關單位盡速前往稽查處理。

農地 風力發電 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東沿海飽受水患困擾 徐富癸會勘多項水利工程、水利署諾支持

影／蔡英文故鄉風電業者擬設9支陸域風機 兩鄉居民怒拒「瘋」電

屏東枋山擬設9座風機 第3次開發說明會仍遭抗議

2025屏東夏日狂歡祭圓滿落幕 全台逾百萬人次入園

相關新聞

枋山風力計畫疑偷動工「業者稱有同意」 屏縣府駁斥：從未申請

風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，業者今在枋山鄉楓港村辦第3場說明會，受影響枋山鄉、獅...

影／蔡英文故鄉風電業者擬設9支陸域風機 兩鄉居民怒拒「瘋」電

前總統蔡英文故鄉屏東縣枋山鄉楓港村有風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子...

屏東沿海飽受水患困擾 徐富癸會勘多項水利工程、水利署諾支持

立委徐富癸1日下午到屏東縣崁頂、新園、佳冬及東港等地，會勘多項水利治理計畫，水利署長林元鵬陪同。雙方就排水改善、抽水站擴...

無財團奧援…屏基智能醫療大樓擬明年啟用 打造急重症醫療新地標

歷經2年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓今1日舉行上樑感恩禮拜，宣告工程進入最後階段，預計明年啟用。總造價達46.58億...

高雄登革熱疫情再+2 三民區一對兄弟染疫「感染源頭不明」

高雄市本土登革熱疫情擴散，繼鼓山區接連出現家庭群聚後，三民區今新增2例確診個案，全市累積達12例。衛生局說明，新增案例為...

高雄國賓飯店拆除說明會爆怒火 在地嗆：假拆除真興建

高雄國賓飯店改建因容積率由840%增加至1142%，將蓋2棟50層大樓，引起周邊抗議，當地自救會為此提出環評訴願，但該案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。