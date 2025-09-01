屏東沿海飽受水患困擾 徐富癸會勘多項水利工程、水利署諾支持

立委徐富癸1日下午到屏東縣崁頂、新園、佳冬及東港等地，會勘多項水利治理計畫，水利署長林元鵬陪同。雙方就排水改善、抽水站擴建與護岸強化等工程討論，屏東縣政府相關單位提出現況需求。水利署允諾全力配合推動，盼在2026年汛期前完成關鍵工程，提升沿海地區防洪韌性。

徐富癸說，屏東沿海地區長期深受水患困擾，過去縣府爭取許多治水預算，但因極端氣候挑戰，防洪工作更嚴峻，設施亟需更新強化。

今天會勘工程，崁頂鄉規畫辦理全長約906公尺排水改善工程，同步改建一座橋梁。水利署表示，前置作業將在2026年4月前完成，並將協助增設抽水平台，提升排水效能。

佳冬塭子抽水站規畫抽水站設備及防潮閘門改善，徐富癸要求優先辦理閘門工程與老舊機組汰換，力拚明年汛期前完工，降低豪雨期間的淹水風險，也推動新建抽水站。

東港鎮牛埔溪排水治理工程方面則規畫系統性整體施工，避免分段施作影響排水，擬設置親水公園，水利署強調全力支持，協助建立長期防洪機制。

新園地區，包含五房排水出水口護岸改善，與鹽埔漁港恭誠輪貨運碼頭周邊水利設施調整，水利署承諾依地方需求給予支持。