無財團奧援 屏基智能醫療大樓預計明年啟用 打造急重症醫療新地標

歷經2年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓今1日舉行上樑感恩禮拜，宣告工程進入最後階段，預計明年啟用。總造價達46.58億元的大樓，將成為南台灣智慧醫療與急重症照護的據點，但同時也面臨數十億元龐大建設經費壓力，迫切需社會各界的支持與奉獻。

上樑典禮由屏基執行長余廣亮、副執行長劉侃、榮譽院長陳永興、院長吳榮州帶領醫療團隊，邀屏東縣府衛生局長張秀君、屏東市公所專員許淑娟、華山里里長謝沅廷、大連里里長董憲坤等人出席，見證大樓逐步成形，為工程順利與醫療使命獻上祝福。

屏基智能醫療大樓基地面積1萬6000平方公尺，規畫地下2層、地上11層，總樓地板面積近7萬平方公尺，將設一般病床499床及特殊病床362床。新大樓全面升級急診醫學、內外科加護病房、新生兒與小兒重症照護，引進智慧醫療科技，強化心肌梗塞、腦中風與重大創傷治療能量。

院長吳榮州指出，新大樓啟用將能有效緩解急診室超載、病房不足、設備無法進駐等困境，屏東病人不用再過高屏溪也能獲醫學中心等級的照護。

屏基從創院以來沒有財團奧援，全憑醫院與社會力量一步一腳印推進，屏基每年無償投入超過4600萬元在各項社會公益服務，涵蓋原鄉醫療、獨居長者關懷、弱勢家庭扶助及社區健康促進，跨足非洲馬拉威，協助當地建立數位健康系統。長期且持續公益支出，屏基不僅是醫療機構，更是承擔社會責任、守護公共健康重要力量。

正因如此，屏基深刻體認，新院區的建設不僅是硬體升級，更是延續這份守護與責任重要基礎。大樓雖已向銀行貸款34億元，但要引進高端精密醫療設備、打造更舒適與先進就醫環境，仍有龐大資金需求。屏基誠摯呼籲社會大眾以行動響應，讓這份守護生命使命得以延續實現。

執行長余廣亮說，新大樓不是為了讓醫院賺錢，是為了讓病人住得更舒適、更有尊嚴，讓醫護人員用最好的設備救命，「大家攜手在屏東建起一座愛與希望的堡壘」。

吳榮州強調，72年前，挪威籍畢嘉士醫師與傅德蘭醫師不畏艱困走入屏東，點燃醫療傳愛的火苗，如今屏基肩負延續這份使命責任。「上樑象徵建築完成里程碑，代表屏基邁向百年大業新開始。讓這座智慧醫療大樓早日落成，成為屏東與南台灣生命守護者。」