高雄發生登革熱群聚 屏東縣警戒掌握雨後48小時黃金時期

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局提醒，掌握大雨過後黃金48小時加強清消，杜絕登革熱。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局提醒，掌握大雨過後黃金48小時加強清消，杜絕登革熱。圖／屏東縣環保局提供

高雄市發生登革熱本土首例且為群聚疫情，高屏共同生活圈，屏東縣政府高度警戒、環保局與鄉鎮市公所組成外稽小組，以村里為單位，辦理外稽小組跨區環境巡查，同時動員各地環保志工隊擴大清除孳生源。

連日午後雷陣雨，加上氣溫偏高，有利病媒蚊孳生，高雄市陸續出現本土疫情。屏東縣周春米說，屏東與高雄是共同生活圈，防疫光靠公部門是不夠的，下雨過後48小時是防疫黃金時期，積水只要大於0.5公分，就有可能孳生病媒蚊，呼籲各級公民營機關（構）、學校、工商廠場及縣民朋友參與，貫徹容器減量及孳生源清除，不用容器交由清潔隊回收，避免容器積水成為病媒蚊溫床，齊心防疫，杜絕登革熱。

環保局指出，今年1至8月累計空地髒亂查報639處、限期改善236處，清除積水容器4萬4371件、投藥1680處、裁處1401件。針對高風險場域如回收場及工地加強稽查，全縣各清潔隊同步加強環境清理、消毒及溝渠清疏。

環保局表示，高市登革熱疫情升溫，民眾陳陳情在宅堆置回收物及雜物案件日益增加。「於騎樓或路旁囤積雜物宛如市容街道毒瘤」，會影響交通與居家環境品質，更潛藏病媒蚊孳生危機而危害民眾生命健康。

環保局指出，凡在路旁、屋外或屋頂曝曬、堆置有礙衛生整潔的物品均屬廢棄物清理法「禁止行為」，日積月累回收雜物占滿騎樓，既無法分類也無從變賣，甚至堆疊路旁嚴重影響交通視線。

至於其回收雜物來源，往往是民眾貪圖方便，任意將回收物品放置在路旁供不明人士收集，環保局表示，這是違法共犯結構，環保局對違反一般廢棄物回收清除處理辦法規定，亦會強力取締，對影響環境衛生累犯一律加重處分、絕不寬待。

登革熱 病媒蚊 屏東縣政府

