高雄登革熱疫情再+2 三民區一對兄弟染疫「感染源頭不明」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市防疫團隊加強疫區環境清消，檢查積水容器，避免孳生病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供
高市防疫團隊加強疫區環境清消，檢查積水容器，避免孳生病媒蚊孑孓。圖／衛生局提供

高雄市本土登革熱疫情擴散，繼鼓山區接連出現家庭群聚後，三民區今新增2例確診個案，全市累積達12例。衛生局說明，新增案例為一對40多歲兄弟，目前2人均住院隔離觀察，判定為一起家庭群聚，值得注意的是，2人皆無鼓山區活動史，感染源頭不明。

高市衛生局指出，今天新增2名確診患者為同住兄弟，弟弟8月28日因發燒、頭痛、肌肉酸痛就醫，經快篩NS1呈陰性，症狀未緩解再度求診，昨日實驗室檢驗確認感染PCR陽性第二型登革熱病毒。疫調顯示，哥哥8月27日起就有發燒、紅疹症狀，經採檢同樣確診，防疫人員已針對相關接觸者共45人進行擴大採檢，並未再新增個案。

值得注意的是，2名確診者皆無鼓山區活動史，感染源頭不明，衛生局已將檢體送交中央疾管署進行基因比對，期能釐清病毒傳播鏈。衛生局指出，這起案例顯示登革熱傳播風險不僅侷限於鼓山，三民區同樣存在高危險因子，需嚴加防範。

防疫團隊獲報後，於患者居住地及周邊展開地毯式孳生源檢查與緊急滅蚊作業，並在現場捕獲9隻成蚊，評估當地社區存在疫情擴散風險。

衛生局表示，此次疫情也出現非典型案例，鼓山區第9例確診者為高齡長者，症狀並非典型發燒、頭痛，而是虛弱、食慾不振、腹瀉、腹痛等，所幸醫師細心問診並比對足跡，立即通報並採檢確診，後續同住丈夫雖無症狀，但經採檢也確診感染。

另公布一名高度疑似個案，因在疫調時未如實告知7月曾赴越南旅遊，返國後又因發燒、肌肉痛就診卻隱匿病史，將依傳染病防治法開罰。

針對鼓山區、三民區陸續出現家庭群聚，且有為數不少的無症狀確診者，使疫情更具隱藏性。衛生局指出，登革熱潛伏期通常為3至8天，最長可達14天，感染者在發病前6日內均具傳染力。若於此期間被病媒蚊叮咬，病毒將在蚊體內經過8至11天複製，再次叮咬他人時便可能引發社區傳播。

衛生局提醒，凡居住或近期曾進出鼓山二路沿線、鄰近的鹽埕區，以及三民區中都及「灣」字輩里，還有愛國路、大順二路、建工路一帶民眾，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，務必盡速就醫並接受快篩檢驗。

高雄本土登革熱疫情擴散，三民區+2再添家庭群聚 累計12例。圖／衛生局提供
高雄本土登革熱疫情擴散，三民區+2再添家庭群聚 累計12例。圖／衛生局提供
高雄本土登革熱疫情擴散，三民區+2再添家庭群聚 累計12例。圖／衛生局提供
高雄本土登革熱疫情擴散，三民區+2再添家庭群聚 累計12例。圖／衛生局提供
建欣診所醫師吳映萱（右）報確診本市第11例登革熱個案，衛生局長黃志中（左）頒發2500元獎勵金及感謝狀。圖／衛生局提供
建欣診所醫師吳映萱（右）報確診本市第11例登革熱個案，衛生局長黃志中（左）頒發2500元獎勵金及感謝狀。圖／衛生局提供

登革熱 高雄市

