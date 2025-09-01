刺激淡季觀光 台東縣府補助旅行社雙層巴士一日遊程

暑假結束東部觀光進入淡季，台東縣府今天宣布，9月8日至10月31日獎勵國內10人以上團體旅遊，旅行社若推出雙層巴士南迴一日遊行程，可申請1萬2000元獎勵金。

為推廣南迴公路海天一色遊程，台東縣府特別規畫雙層巴士獎勵專案，期待旅行社推出10人以上的南迴公路雙層巴士旅程，共同推廣這條「全台最美公路」的觀光路線，讓更多國內旅客團體出遊，享受台東的深度之美。

此外，縣府也推出6人以上「2天1夜精選永續遊程」，透過旅行社規畫食宿遊購行一站式體驗，行程中融入永續旅遊精神，讓旅客可在兩日內深度體驗在地生活。

交通及觀光發展處長卜敏正指出，兩大方案皆嚴選「台東精選業者名單」，從食、宿、遊、購、行五大面向納入特色業者，包含使用小農食材的餐廳、推動減塑環保的伴手禮店家，以及通過多項綠色認證的優質旅宿。盼在淡季市場帶來新動能，引導更多國人以「低碳、深度、共好」的方式旅行。