快訊

兇嫌抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

聽新聞
0:00 / 0:00

刺激淡季觀光 台東縣府補助旅行社雙層巴士一日遊程

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府推廣南迴公路「天海一色」旅程，搭乘雙層巴士出遊的團體可獲得補助。圖／台東縣府提供
台東縣府推廣南迴公路「天海一色」旅程，搭乘雙層巴士出遊的團體可獲得補助。圖／台東縣府提供

暑假結束東部觀光進入淡季，台東縣府今天宣布，9月8日至10月31日獎勵國內10人以上團體旅遊，旅行社若推出雙層巴士南迴一日遊行程，可申請1萬2000元獎勵金。

為推廣南迴公路海天一色遊程，台東縣府特別規畫雙層巴士獎勵專案，期待旅行社推出10人以上的南迴公路雙層巴士旅程，共同推廣這條「全台最美公路」的觀光路線，讓更多國內旅客團體出遊，享受台東的深度之美。

此外，縣府也推出6人以上「2天1夜精選永續遊程」，透過旅行社規畫食宿遊購行一站式體驗，行程中融入永續旅遊精神，讓旅客可在兩日內深度體驗在地生活。

交通及觀光發展處長卜敏正指出，兩大方案皆嚴選「台東精選業者名單」，從食、宿、遊、購、行五大面向納入特色業者，包含使用小農食材的餐廳、推動減塑環保的伴手禮店家，以及通過多項綠色認證的優質旅宿。盼在淡季市場帶來新動能，引導更多國人以「低碳、深度、共好」的方式旅行。

縣府強調，活動透過活動官網線上辦理，並無任何外部網站或社群表單，且凡符合獎勵條件的行程與精選業者名單，將統一於活動官網及縣府官網公開，提醒旅客切勿點選其他網站、網頁或表單，避免受騙。

暑假結束東部觀光進入淡季，台東縣府陸續推出各項刺激觀光的方案。圖／台東縣府提供
暑假結束東部觀光進入淡季，台東縣府陸續推出各項刺激觀光的方案。圖／台東縣府提供

行程 台東 雙層巴士

延伸閱讀

文化成永續核心資產 台東獲永續旅遊文化行動獎

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

大陸旅遊禁團令未解除旅行社低價搶客 國內旅行業嘆市場失序

台東3輪以上電輔車納管 已發出20張合格牌照合法上路

相關新聞

影／蔡英文故鄉風電業者擬設9支陸域風機 兩鄉居民怒拒「瘋」電

前總統蔡英文故鄉屏東縣枋山鄉楓港村有風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子...

高雄登革熱疫情再+2 三民區一對兄弟染疫「感染源頭不明」

高雄市本土登革熱疫情擴散，繼鼓山區接連出現家庭群聚後，三民區今新增2例確診個案，全市累積達12例。衛生局說明，新增案例為...

高雄國賓飯店拆除說明會爆怒火 在地嗆：假拆除真興建

高雄國賓飯店改建因容積率由840%增加至1142%，將蓋2棟50層大樓，引起周邊抗議，當地自救會為此提出環評訴願，但該案...

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

高雄市議員明年改選，民進黨多位新人爭取黨內提名，繼林園大寮選區張耀中及旗鼓鹽選區林哲弘之後，曾任市長陳其邁機要秘書的蔣宛...

防水淹進家門 高雄市閘門補助快申請 每戶最多補貼4.7萬

高雄近二年因颱風、短延時強降雨造成市區、郊區多處淹水，市府鼓勵市民裝設防水閘門，即日起至今年底開放申請，住宅每戶最高可獲...

高雄設智慧限時機車格「前20分鐘免費」 左營今啟用5格

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。