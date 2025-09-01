高雄國賓飯店拆除說明會爆怒火 在地嗆：假拆除真興建

高雄國賓飯店改建因容積率由840%增加至1142%，將蓋2棟50層大樓，引起周邊抗議，當地自救會為此提出環評訴願，但該案已核發拆除許可，開發商今日舉辦施工前說明會，當地民眾到現場怒批是「假拆除、真興建」，質疑市府悄悄放行建商直接興建大樓；對此，高市工務局嚴正反駁，強調拆除和興建為不同程序，兩者無關。

高雄國賓飯店改建案遭周邊居民指控不顧環評訴願仍在進行，9月1日就要辦施工前說明會，今日自救會在說明會現場表達抗議，認為是「假拆除、真興建」不法操作。自救會代表孫逸民說，說明會公告已經白紙黑字載明「規劃興建一幢兩棟，A棟58層、B棟52層，地下7層」，證明說明會性質明顯屬興建，並非拆除。

國賓不當容積自救會表示，工務局以拆除許可，替代「興建」應具備的建照程序，協助業者「先斬後奏」，形成實質開發既成事實，勾串不法，民團居民絕不接受，堅決反抗；日前已向高雄高等行政法院遞交行政訴願停止執行狀。市議員陳麗娜、許釆蓁也要求停辦今日說明會，要求建商未取得建照前，禁止含拆除的一切開發行為。

高市工務局建管處表示，國賓飯店改建案是依據建築法和都市危險及老舊建築物加速重建條例進行審查，已於今年6月30日取得拆除許可，市府審核程序合法且完備，強調該案尚未取得建造執照，僅核准拆除作業，絕無「假拆除、真興建」，拆除和興建工程在法律上分屬不同程序，拆除許可與後續興建無關。