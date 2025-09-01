高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

高雄市議員明年改選，民進黨多位新人爭取黨內提名，繼林園大寮選區張耀中及旗鼓鹽選區林哲弘之後，曾任市長陳其邁機要秘書的蔣宛庭也宣布參選大岡山區市議員，將跟現任議員黃秋媖、林志誠，及立委邱志偉辦公室執行長蔡秉璁爭取民進黨提名。

綠營新人不斷冒出頭，立委邱志偉辦公室執行長蔡秉璁剛宣布參選高市第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）議員，緊接著曾擔任前市議員陳政聞辦公室主任及陳其邁市長機要的蔣宛庭也宣布參選，另外海洋局前局長張漢雄的次子張騏晟也勤跑基層。

蔣宛庭今年40歲，高雄梓官出生、橋頭成長，已累積12年公共服務經驗。蔣宛庭曾在行政院南服中心前執行長陳政聞議員時期擔任辦公室主任，市長陳其邁執政後，延攬擔任海洋局與民政局機要。她表示，盼爭取社福資源，減輕三明治世代市民的育兒及長照壓力，打造跨世代都宜居的美好環境。

蔣宛庭描繪心中藍圖，她認為，理想中的生活環境是長輩能在關懷據點開心聊天，年輕父母可以放心將孩子送去公托，而放學的孩子們能安心玩耍、與長輩互動。

參選林園大寮選區的張耀中過去是市長陳其邁的隨行秘書，鹽埕區博愛里長林哲弘也曾擔任陳其邁立委時期助理，此次參選旗鼓鹽議員，另外高雄左楠區議員參選人張以理過去擔任高市府青年局長，請辭局長全心投入議員選戰。