影／蔡英文故鄉風電業者擬設9支陸域風機 兩鄉居民怒拒「瘋」電

前總統蔡英文故鄉屏東縣枋山鄉楓港村有風力發電業者看準恆春半島「落山風」，計畫在楓港溪下游設9座陸域風機，影響枋山鄉、獅子鄉，業者今舉行第三場說明會，2鄉約40名鄉民舉牌抗議，高喊保護家園、拒絕「瘋」電，警方現場組成人牆阻擋，避免衝突發生。

枋山鄉、獅子鄉兩鄉鄉民，一早先到枋山鄉社區活動中心集合，之後高舉抗議牌從活動中心一路走到說明會德隆宮現場。反對風力發電自救會長王光盛說，拒絕風力發電，要把兩鄉百姓害死嗎？「請民進黨給百姓一條路走，好不好？你們賺的飽飽的，百姓口袋空空的。」警方現場一度舉牌違法。

王光盛痛批，風力對居民沒有好處，還影響生活起居，居民大多種芒果，風力會趕走蒼蠅，芒果要靠蒼蠅授粉，風力會破壞大自然，國慶鳥也會離開，「請中央不要再准許風力發電了！」。

枋山鄉是前總統蔡英文故鄉，王光盛說，「誰的故鄉都ㄧ樣啦！」風力害到百姓。他還透露，他近期被一名不認識男子在晚間突然找到他，跟他說「要給你樓梯下」，他直覺跟風電有有關聯，感覺被騷擾，他也跟警方報案。

村民也發現，風電明明還沒審核過，為什麼近期在獅子國中對岸、麻里巴橋橋旁邊農田突施工，好像要測試風力，問鄉公所也不知道。

風力發電廠商屏盛公司執行長許嫺音說，該處是委託工研院設置測量儀器要做風的資源調查計畫，測落山風表現，因為台灣大多數風機設海邊、平原、河谷地形較少，需蒐集資料，也要了解安全如何確保，半年後就會恢復。

該處原本是種洋蔥，屏盛公司專案經理陳立昂說，有跟地主和洋蔥戶談好相關補償措施。村民表示，公所都不知道，陳立昂則說，這部分是縣府管理，也有請示縣府、主管機關能源署也有請教，至於公所部分要再了解，

陳立昂說，預計設9座風機五百公尺內家戶數周邊共82門牌戶，受訪支持比例7到8成。地主部分有六成以上同意設，包含原則同意洽談租約與正在簽租約。

有環評委員認為500公尺太近，或只針對門牌戶可能只是建戶？陳說，500公尺都是依法規，目前拜訪完所有家戶，枋山人口外移嚴重，門牌有的已荒廢，或沒人居住，或移居外地，久久才回來一次。