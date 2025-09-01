屏東枋山擬設9座風機 第3次開發說明會仍遭抗議

快訊

中央社／ 屏東縣1日電

能源業者預計在屏東枋山鄉設9座風機，今天舉辦第3次說明會，民眾認會影響生態及農作物，前往抗議盼政府阻止；業者回應，委託團隊調查，若有實質影響會負責任提補償。

屏盛風力發電公司擬於屏東枋山鄉楓港村設置9座風機，目前進行環評中，業者今天在楓港德隆宮前舉辦第3次說明會，仍遭到當地約40名居民抗議，民眾高舉「保護家園 拒絕風電」及「風電滾回去」牌子，並高呼口號，一度遭警方舉牌示警，民眾約10分鐘後離去。

反對風力發電自救會長王光盛表示，「不是要吵，只是希望表達訴求」，風力發電會破壞生態與環境、影響芒果授粉與農業，噪音也會危害居民健康，希望政府機關能阻止，不要再讓業者做下去。

獅子鄉楓林村長宋銘德提及，6月的說明會中，已經提出居民反對設置風機連署書逾400份，沒想到「業者今天又來辦說明會」，希望透過這次抗議，讓業者重視民意。

屏盛公司說明會中表示，噪音部分已進行開發點位周遭民宅模擬測試，也可以帶著民眾前往雲林實地參訪新型風力發電機組；而此次開發採最新型風機，旋轉處距離地面有30多層樓高，民眾擔心農作物授粉及產量問題，已委託顧問團隊進行調查中，若真有影響，也會負責任提出補償措施。

屏盛公司強調，經訪查風機500公尺內有門牌戶共82戶，約7至8成民眾表示支持，也已取得6成地主同意。

