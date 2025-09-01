聽新聞
0:00 / 0:00
高雄設智慧限時機車格「前20分鐘免費」 左營今啟用5格
為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）正式啟用，提供5格試辦。另新興區民權一路251號前（亞洲商務中心大樓）、苓雅區海邊路29號前（台灣領航企業大樓）等兩處，共9格，預計10月完工啟用。
交通局說明，「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，無須張貼繳費單，並拍攝影像存證。收費方式為前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推，收費時段為每日8時至20時。
「智慧限時機車格」周邊已設置清楚告示牌與黃框機車格標線，使民眾辨識和遵循。交通局表示，後續將因應地區商業活動需求，規劃更多外送臨停空間，也會視試辦成效，針對市區臨停需求高的路段持續增設「智慧限時機車格」，在道路條件許可下結合先進技術，以提高停車周轉率，滿足地方臨停需求，改善停車秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言