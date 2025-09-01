高雄設智慧限時機車格「前20分鐘免費」 左營今啟用5格

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）正式啟用，提供5格試辦。另新興區民權一路251號前（亞洲商務中心大樓）、苓雅區海邊路29號前（台灣領航企業大樓）等兩處，共9格，預計10月完工啟用。

交通局說明，「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，無須張貼繳費單，並拍攝影像存證。收費方式為前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推，收費時段為每日8時至20時。