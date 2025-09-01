快訊

高雄設智慧限時機車格「前20分鐘免費」 左營今啟用5格

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元。圖／高雄市交通局提供
「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元。圖／高雄市交通局提供

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）正式啟用，提供5格試辦。另新興區民權一路251號前（亞洲商務中心大樓）、苓雅區海邊路29號前（台灣領航企業大樓）等兩處，共9格，預計10月完工啟用。

交通局說明，「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，無須張貼繳費單，並拍攝影像存證。收費方式為前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推，收費時段為每日8時至20時。

「智慧限時機車格」周邊已設置清楚告示牌與黃框機車格標線，使民眾辨識和遵循。交通局表示，後續將因應地區商業活動需求，規劃更多外送臨停空間，也會視試辦成效，針對市區臨停需求高的路段持續增設「智慧限時機車格」，在道路條件許可下結合先進技術，以提高停車周轉率，滿足地方臨停需求，改善停車秩序。

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）正式啟用。圖／高雄市交通局提供
為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）正式啟用。圖／高雄市交通局提供

相關新聞

高雄設智慧限時機車格「前20分鐘免費」 左營今啟用5格

為解決一般民眾及外送員機車臨時停車問題，高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今日在左營區博愛二路364號前（時代富豪優生...

防水淹進家門 高雄市閘門補助快申請 每戶最多補貼4.7萬

高雄近二年因颱風、短延時強降雨造成市區、郊區多處淹水，市府鼓勵市民裝設防水閘門，即日起至今年底開放申請，住宅每戶最高可獲...

屏東西市場排煙、停車遭檢討 縣府：研議改善

屏東西市場斥資2.4億元原址重建後，開幕逾1年，硬體設備問題連連，人潮銳減。審計部日前公布113年度屏東縣政府總決算審核...

星期評論／恆春建城150年 墾丁觀光如何找出新契機

墾丁國家公園管理處統計去年僅214萬人次造訪，創下非疫情期間40多年來最低紀錄，縣府近年打造多個音樂祭、市集等品牌，依然...

高雄偏鄉多元共乘 車輛少 難預約

高雄市為滿足偏鄉交通不便問題，近10年獲中央補助1億2千萬推動公車式小黃和「幸福共享高雄GO」，但審計部發現全市7個偏鄉...

2025屏東夏日狂歡祭圓滿落幕 全台逾百萬人次入園

為期一個半月的「2025屏東夏日狂歡祭」，今31日圓滿落幕，今年首度以「童話冰宮」為主打亮點，搭配日本藝術家AKANE設...

