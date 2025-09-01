防水淹進家門 高雄市閘門補助快申請 每戶最多補貼4.7萬

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
市府鼓勵市民裝設防水閘門，即日起至今年底開放申請，住宅每戶最高可獲得4萬7000元補助，民眾可至區公所完成申請。水利局提供
高雄近二年因颱風、短延時強降雨造成市區、郊區多處淹水，市府鼓勵市民裝設防水閘門，即日起至今年底開放申請，住宅每戶最高可獲得4萬7000元補助，民眾可至區公所完成申請。

高雄市水利局指出，市府自2021年起編列預算推動防水閘門補助計畫，截至目前已有超過4902件申請，涵蓋透天住宅、店面及社區大樓住戶等，反響熱烈，採非工程手段防汛，有效彌補傳統排水設施的不足，成為市民在極端氣候面前的重要防護措施。

水利局說，水閘門申請對象分為三類，一為建築物所有權人，若為共有持分建築物，則須取得全體所有權人同意；二為大樓管理委員會，須為已向市府完成報備的管理委員會或管理負責人；三則是未報備管理委員會大樓，推派一人代表申請，並取得超過半數區分所有權人同意。

水利局說，今年度補助至年底為止，通過補助者，須於水利局核定公告清冊日起1年內完成防水閘門建置，每戶最高補助4萬7000元，若領有身心障礙證明、低收入戶及中低收入戶提供加碼補助，以協助弱勢族群降低防汛壓力。

水利局提醒，補助申請至114年12月31日止，經費有限，每月底將統計申請件數及經費使用情形。通過補助者，須於水利局核定公告清冊日起1年內完成防水閘門建置。相關申請文件與補助資訊可至水利局官網查詢或洽詢高雄市政府水利局及各區公所。

