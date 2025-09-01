方便臨停高市試辦智慧限時機車格 前20分鐘免費
為解決民眾及外送員機車臨停問題，高市府交通局推動「智慧限時機車格」，今天起於左營區提供5格試辦，前20分鐘免費；另外，新興區、苓雅區共9格，預計10月完工啟用。
高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今天起於左營區博愛二路364號前啟用，提供5格試辦；另外，新興區民權一路251號前、苓雅區海邊路29號前兩處，共9格，預計10月完工啟用。
交通局今天發布新聞稿說明，「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，無須張貼繳費單，同時拍攝影像存證。
收費方式為前20分鐘免費，第21至40分鐘收費新台幣10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推，收費時段為每日上午8時至晚間8時；現場也設置清楚告示牌與黃框機車格標線，方便民眾辨識與遵循。
交通局表示，將視試辦成效，針對市區臨停需求高的路段持續增設「智慧限時機車格」，滿足地方臨停需求，改善停車秩序；民眾若有建議地點，也可提出申請，由交通局評估地方需求後設置。
