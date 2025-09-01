快訊

首度曝光！台積電2奈米洩密案 3內鬼工程師移審智財法院

北一女校長開學日宣布 「參加明年學測」與學生並肩作戰

簡立峰專欄／OpenAI進軍瀏覽器 能撼動Google版圖？

方便臨停高市試辦智慧限時機車格 前20分鐘免費

中央社／ 高雄1日電

為解決民眾及外送員機車臨停問題，高市府交通局推動「智慧限時機車格」，今天起於左營區提供5格試辦，前20分鐘免費；另外，新興區、苓雅區共9格，預計10月完工啟用。

高雄市交通局推動「智慧限時機車格」，今天起於左營區博愛二路364號前啟用，提供5格試辦；另外，新興區民權一路251號前、苓雅區海邊路29號前兩處，共9格，預計10月完工啟用。

交通局今天發布新聞稿說明，「智慧限時機車格」採自動化管理，於格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費，無須張貼繳費單，同時拍攝影像存證。

收費方式為前20分鐘免費，第21至40分鐘收費新台幣10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推，收費時段為每日上午8時至晚間8時；現場也設置清楚告示牌與黃框機車格標線，方便民眾辨識與遵循。

交通局表示，將視試辦成效，針對市區臨停需求高的路段持續增設「智慧限時機車格」，滿足地方臨停需求，改善停車秩序；民眾若有建議地點，也可提出申請，由交通局評估地方需求後設置。

外送員 停車費

延伸閱讀

興達港漁市遮陽設施未完整 高市：續討論凝聚共識

高雄偏鄉交通措施未達中央目標 公車式小黃車數太少不夠民眾使用

新光三越台南小北門店塞爆 急開2條免費接駁巡迴公車

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

相關新聞

屏東西市場排煙、停車遭檢討 縣府：研議改善

屏東西市場斥資2.4億元原址重建後，開幕逾1年，硬體設備問題連連，人潮銳減。審計部日前公布113年度屏東縣政府總決算審核...

星期評論／恆春建城150年 墾丁觀光如何找出新契機

墾丁國家公園管理處統計去年僅214萬人次造訪，創下非疫情期間40多年來最低紀錄，縣府近年打造多個音樂祭、市集等品牌，依然...

高雄偏鄉多元共乘 車輛少 難預約

高雄市為滿足偏鄉交通不便問題，近10年獲中央補助1億2千萬推動公車式小黃和「幸福共享高雄GO」，但審計部發現全市7個偏鄉...

2025屏東夏日狂歡祭圓滿落幕 全台逾百萬人次入園

為期一個半月的「2025屏東夏日狂歡祭」，今31日圓滿落幕，今年首度以「童話冰宮」為主打亮點，搭配日本藝術家AKANE設...

屏東西市場開幕滿1年 審計部指縣府攤位規畫不當、排煙設施須改善

屏東西市場斥資2.4億元原址重建後開幕逾1年，硬體設備問題連連，人潮銳減。審計部日前公布113年度屏東縣政府總決算審核報...

高雄登革熱+1 鼓山區今新增個案去過鹽埕市場等地活動

高雄市本土登革熱爆發家庭及社區群聚，昨日第9例的同住家人今天宣布確診。衛生局表示，今天新增病例為鼓山區寶樹里一名男性，雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。