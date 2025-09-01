夜市券迎演唱會熱潮 高市府偕商圈百貨推優惠

快訊

中央社／ 高雄1日電

高雄下半年演唱會多，高市府經發局今天表示，市府將延續憑指定演唱會票根兌換50元「商圈夜市優惠券」，於9月6、7日設有3處兌換服務櫃台；另外，各大百貨也響應推優惠。

韓國女團BLACKPINK、TWICE將於10月及11月相繼到高雄開唱，12月6、7日2025 Asia ArtistAwards（AAA）頒獎典禮也將首度於高雄舉行；此外，9月6、7日台灣男團Energy將在高雄巨蛋開唱。

市府經發局今天發布新聞稿表示，為迎接數萬歌迷湧進高雄，市府除延續憑指定演唱會票根兌換價值新台幣50元的「商圈夜市優惠券」，各大百貨也響應加碼推出一系列優惠活動，要讓樂迷在高雄留下滿滿回憶。

夢時代購物中心推出「高雄演唱會優惠券」活動，8月20日起推出憑指定演唱會或見面會門票即可兌換1份限量100元電子優惠券；SKM PARK憑指定演唱會門票，享有指定遊樂設施體驗券及指定專櫃消費滿額優惠等。

漢神巨蛋購物廣場即日起出示指定演唱會門票，可於指定專櫃獲得限時折扣，其他百貨業者如新光三越、高雄大遠百、遠東SOGO高雄店、義大遊樂世界、樂購廣場等，也有憑指定演唱會票根換取優惠等活動。

漢神巨蛋購物廣場表示，高雄巨蛋體育館及其他大型場館舉辦演唱會期間，漢神巨蛋人潮與消費熱度均有明顯且顯著提升，以今年7月為例，演唱會期間來客數相較去年同期成長約25%，表現亮眼。

經發局說明，此次配合演唱會活動時間，於9月6及7日在捷運左營站、美麗島站及巨蛋站3處設有「商圈夜市優惠券」兌換服務櫃台，服務時間自下午1時30分至晚間7時30分，另外，巨蛋站延長服務至晚間11時30分。

此外，經發局也提醒持有先前2025 FNC BANDKINGDOM、蘇打綠與孫燕姿等演唱會門票，且尚未換取商圈夜市優惠券的樂迷，也可把握時間兌換。

