高雄偏鄉多元共乘 車輛少 難預約

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市公車式小黃、幸福共享高雄GO，以彈性運輸方式改善偏鄉交通，但偏鄉7區的公共運輸涵蓋率僅81％，低於中央目標值，共乘服務因量能有限，不敷使用。記者宋原彰／翻攝
高雄市為滿足偏鄉交通不便問題，近10年獲中央補助1億2千萬推動公車式小黃和「幸福共享高雄GO」，但審計部發現全市7個偏鄉行政區公共運輸涵蓋率僅81.64％，低於中央目標值，且公車式小黃常出現違法超載、車輛數少預約不到情形。

高雄市2014年起推動「公車式小黃」，計程車代替公車提供交通服務，收費比照公車。2022年升級推出「幸福共享高雄GO」，整合在地多元車輛提供點對點預約共乘，旗美9區預計年底均可使用幸福共享高雄GO。

截至去年7月，高市在偏鄉布建公車式小黃和幸福共享高雄GO已獲中央補助1億2千萬元。但根據交通部資料，六龜、田寮、甲仙、杉林、那瑪夏、茂林、桃源7區共1萬8387門牌，公共運輸站周邊500公尺所涵蓋門牌數僅達1萬5011站，公共運輸涵蓋率81.64％，低於中央目標91％。

審計部指出，高雄偏鄉公共運輸涵蓋率低於目標值，部分在地長者、學生就醫就學未納列服務範圍，田寮、那瑪夏區涵蓋率更低於8成；公車式小黃受限車型，單趟可載運人數減少，尖峰時段因應大量搭乘需求，發生超載。

審計部發現，去年5、6月「幸福共享高雄GO」美濃線每日平均載客11.4趟，高於交通部公布「全國專職計程車平均每日載客趟數為11.3趟」，美濃線預約使用人次高，很難預約，也發生預約未乘排擠實際需求者。

高市交通局表示，高市公車式小黃路線多實施「隨招隨停」，提升民眾搭乘率和接觸率，請業者和地方宣導彈性上車機制；尖峰時段超載，市府已請業者確實依車輛核定載客數營運，派員不定期稽查，鼓勵業者引進多元車型，提升量能。

部分路線量能不足，交通局表示，增購及汰換車輛擴充服務量能，明訂使用優先順序和實施預約未乘的懲罰機制，未來將評估導入觀光用戶差別訂價、預約時段限制或區域分流，讓有限資源優先服務偏鄉。

