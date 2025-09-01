星期評論／恆春建城150年 墾丁觀光如何找出新契機

墾丁國家公園管理處統計去年僅214萬人次造訪，創下非疫情期間40多年來最低紀錄，縣府近年打造多個音樂祭、市集等品牌，依然難敵種種負面標籤、出國盛行的競爭；今年是屏東恆春鎮建城150周年，相關主管單位如何一舉找出觀光新契機？

墾丁僅是恆春鎮其中1個里，一直以來為恆春半島觀光代名詞，然而墾管處轄內各遊憩區遊客人數統計，2014年達837萬人次歷史高峰後逐年下滑；今年統計，2025年1到7月轄內遊憩區遊客人數119萬2590人次，與去年同期132萬7517人次下降10.16％；今年暑假7月20萬1891人次，去年7月26萬4843人次，也減23.77％，全年人次不排除再創新低。

2017年天價滷味到去年百元櫛瓜、陽傘沙灘插旗事件，讓墾丁一再被貼負面標籤，屏縣府努力輔導推動價格透明化，陽傘沙灘插旗情況，墾管處也有改善作為。

縣府近年在恆春打造各種音樂品牌，連5年在4月台灣祭延續春天吶喊精神，4、5月辦南國生活節，今年8月又推新音樂品牌「恆春熱SSR」國際音樂祭，不過，同質性活動太多，恐僅吸引特定族群，另，恆春半島的車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉劃設「落山風風景特定區」，推出「風域半島」品牌，每季在某月的1個周末辦活動，熱度似乎也還未顯現。

事實上，恆春不只美麗海岸線，建城150年歷史有完整四古城門列為古蹟、恆春民謠、各社區生態旅遊，加上今年推行觀星活動，都是恆春半島在地特有迷人風景，極具觀光動能。

疫情解封後，國內旅遊型態從長天數住宿轉向短程輕旅行，台灣最南端的墾丁，北部民眾開車南下5小時起跳，或者搭高鐵到高雄再轉乘客運才能一訪恆春半島，地理位置是劣勢，但同時國旅偏好深度體驗、在地美食，恆春美麗的陽光沙灘依舊，絕對不乏迷住遊客亮點。