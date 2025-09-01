屏東西市場排煙、停車遭檢討 縣府：研議改善

屏東西市場斥資2.4億元原址重建後，開幕逾1年，硬體設備問題連連，人潮銳減。審計部日前公布113年度屏東縣政府總決算審核報告，直指西市場攤位規畫失當、排煙設施與停車位不足及多元活動空間運用欠佳；藍綠議員也都說，油煙設備問題反映很久。

縣府回應，相關問題已研議改善。

審計部報告調查指出，西市場是南台灣首座可調控室內溫度及自動換氣綠建築市場，啟用不久因市場攤位規畫失當、排煙設施未裝置通風管，場內油煙瀰漫、停車位不足等因素，導致人潮銳減，部分攤商營運不久退出。西市場與周邊建國市場、中山黃昏市場的服務範圍有重疊性，有待深化定位。

西市場自治會長高藝哲說，西市場原本是菜市場，經觀察，菜市場定位沒有太強吸引力，轉型朝美食街方向，西市場周邊有可以停遊覽車空間，也有外縣市旅遊團慕名參觀，也來此吃午餐。

有攤商說，市場有舉辦活動就會吸引人潮，也有攤商提到，重要排煙設備要趕快設置。也有讀者反映，近期出現外面下大雨，西市場內下小雨。

藍營議員陳揚批，油煙與環保設施後知後覺，反映多次，才要花大錢補破網。藍營議員蘇資婷憂心成為蚊子建設。綠營議員梁育慈說，油煙設備反映很久，城鄉處不能再拖。市場人氣下滑，建議要與自治會雙向溝通，找出西市場亮點。

城鄉發展處表示，西市場規畫94攤，目前66攤進駐，約7成，由自治會管理，縣府輔導與監督，西市場逐步轉型「市集型態之複合空間」。攤商反映油煙設備，城鄉處坦言，當時規畫時未充分預見熟食與餐飲業比例攀升，導致排煙設施不足，滾動檢討，現階段設中央抽排系統，配合攤位靜電除油煙、水洗式設備及活性碳過濾，提升排放效能，系統建置採分期，降低對攤商衝擊。