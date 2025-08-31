2025屏東夏日狂歡祭圓滿落幕 全台逾百萬人次入園

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
為期一個半月「2025屏東夏日狂歡祭」，今31日圓滿落幕，共吸引全台逾百萬人次入園，讓縣民公園成為暑假熱門的親子景點。圖／屏東縣政府提供
為期一個半月的「2025屏東夏日狂歡祭」，今31日圓滿落幕，今年首度以「童話冰宮」為主打亮點，搭配日本藝術家AKANE設計五款超吸睛公仔點綴園區，營造充滿童趣與驚喜氛圍，加上全新引進遊具設施，吸引全台逾百萬人次入園，讓縣民公園成為暑假熱門的親子景點。

遊客造訪直呼，「今年暑假屏東真是太好玩了！」，活動期間還有民眾更是一來再來。縣府傳播暨國際事務處表示，感謝全台民眾對屏東夏日狂歡祭的支持，活動高人氣不僅為屏東注入活力，也象徵屏東在地創意與城市魅力正穩步累積，夏日狂歡祭邁入第四年，成功建立專屬品牌形象，累積忠實遊客，每到暑假就將「屏東狂歡祭」列為家庭的固定行程。

傳播處指出，今年假日特別規畫「夏日遊園派對」由粉紅巴士載15名童話故事與電影人物角色，穿梭園區與民眾互動，沿途留下合影回憶，閉幕前兩周推出「小小公主英雄召集令」，引爆話題，小朋友穿上心愛公主或英雄服裝，躍身遊行隊伍，許多家長開心說，「孩子一整天沉浸在快樂氛圍」。

2025屏東夏日狂歡祭從7月19日到8月31日，今年最受矚目冰宮更是場場爆滿，民眾熱情排隊索票，「在南台灣能體驗下雪，超級驚喜！」、「小朋友第一次看到雪，興奮得捨不得離開！」見證冰宮的高人氣與話題度。

也有外縣市的民眾分享，「原本只想帶小孩來玩一天，結果玩得太開心，特地安排再來一次！」

傳播處指出，夏日狂歡祭結束後，屏東藝文氣息不停歇，看海美術館推出全新特展「How Sweet 彼得安東的好甜展覽」，帶領遊客走入美式風格甜點旅程；緊接著11月、12月有屏東聖誕節與落山風藝術季接力登場，邀請全國遊客來屏東感受城市魅力。

