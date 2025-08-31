高雄登革熱+1 鼓山區今新增個案去過鹽埕市場等地活動

高雄市本土登革熱爆發家庭及社區群聚，昨日第9例的同住家人今天宣布確診。衛生局表示，今天新增病例為鼓山區寶樹里一名男性，雖無出現相關症狀，但在傳染期去過鹽埕市場及攤集場等地活動；今年累計10例本土確診個案，造成4個家庭群聚感染。

鼓山區8月22日起有居民出現登革熱相關症狀，高市衛生局25日宣布高雄出現首例本土登革熱病例，且一口氣增加4例，出現家庭及社區群聚，人數持續上升。

高市衛生局說，今日新增一例確診，個案為鼓山區寶樹里70餘歲男性，無症狀，昨確診個案同住家人，同屬此波社區群聚疫情，不過新增個案在可傳染期曾在鹽埕區多處活動，除針對住處與活動地周邊緊急防治外，也前往鹽埕市場、攤集場擴大清消及環境整頓。