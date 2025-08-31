快訊

屏東西市場開幕滿1年 審計部指縣府攤位規畫不當、排煙設施須改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今天是星期日但屏東西市場的人潮稀疏。記者劉星君／攝影
今天是星期日但屏東西市場的人潮稀疏。記者劉星君／攝影

屏東西市場斥資2.4億元原址重建後開幕逾1年，硬體設備問題連連，人潮銳減。審計部日前公布113年度屏東縣政府總決算審核報告，直指西市場攤位規畫失當、排煙設施與停車位不足及多元活動空間運用情形欠佳。藍綠議員都說，油煙設備問題反映很久，城鄉處不能再拖了。縣府表示，已研議改善。

審計部報告調查指出，西市場是南台灣首座可調控室內溫度及自動換氣的綠建築市場，但啟用不久，即因市場攤位規畫失當、排煙設施未裝置通風管，場內油煙瀰漫、停車位不足等因素，導致進場人潮銳減。部分攤商營運不久就申請退出。

審計部報告也指，西市場與周邊建國市場、中山黃昏市場的服務範圍有重疊，有待深化其特色與定位。另外，開設綠廊、帶狀廣場及共融式公園共舉辦多元活動，但使用情形欠佳，未能充分發揮新建場地效益。

西市場攤商自治會長高藝哲說，西市場原本是菜市場，但經觀察，菜市場定位沒有太強吸引力，現朝向轉型朝美食街，另外西市場周邊可以停遊覽車空間，也有外縣市旅遊團會來參觀西市場，也來西市場吃午餐、上廁所。

有攤商說，只要有舉辦活動就會吸引人潮。也有攤商提到，最重要的仍是排煙設備趕快進場處理；也有民眾反映，近期出現外面下大雨，西市場裡面下小雨窘境。

議員陳揚批，西市場不是缺攤位是缺方向，否則恐成為效益不彰公共建設，油煙與環保設施後知後覺，反映多次，才要花大錢補破網，攤商和民眾都受影響。議員蘇資婷也憂怕成為蚊子建設。

議員梁育慈說，西市場油煙設備問題反映已久，城鄉處不能再拖，硬體設施改善要盡快符合攤商營業需求。市場人氣下滑，建議要與自治會雙向溝通，做出西市場亮點與自我品牌。

城鄉發展處表示，西市場規畫94攤，目前66攤進駐，約7成，現階段由自治會負責管理，縣府輔導與監督，並沒有委託單一業者經營，西市場逐步轉型為 「市集型態之複合空間」，兼具日常採買與觀光休閒。

攤商反映油煙設備，城鄉處指出，規畫設中央抽排系統，配合攤位靜電除油煙、水洗式設備及活性碳過濾，提升排放效能。系統建置採分期，並兼顧市場營運，降低對攤商衝擊。城鄉處也坦言當時規畫，未充分預見熟食與餐飲業比例攀升，導致排煙設施不足，未來會滾動檢討

今天是星期日但屏東西市場的人潮稀疏。記者劉星君／攝影
今天是星期日但屏東西市場的人潮稀疏。記者劉星君／攝影
今天是星期日但屏東西市場的人潮稀疏。記者劉星君／攝影
今天是星期日但屏東西市場的人潮稀疏。記者劉星君／攝影

攤商 議員 屏東縣政府

