快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

高雄本土登革熱新增1例 累計10例、4家庭群聚

中央社／ 高雄31日電

高雄市今天新增1例本土登革熱確診案例，為昨天確診個案同住家人，經市府衛生局主動擴大採檢確診。截至目前，高雄市今年累計10例本土確診個案，造成4個家庭群聚感染。

高雄市衛生局新聞稿表示，高雄市今年本土登革熱疫情，今天新增1例確診，為鼓山區寶樹里70餘歲男性，無症狀，是昨天確診個案同住家人，經衛生局主動擴大採檢確診，同屬此波社區群聚疫情。

衛生局表示，高雄市今年累計10例本土確診個案，造成4個家庭群聚感染。由於今天新增個案於可傳染期曾在鹽埕區多處活動，防疫團隊已針對其住處與活動地周邊警戒範圍執行緊急防治，並針對鹽埕市場、攤集場擴大清消及環境整頓。

衛生局表示，市府跨局處團隊持續在警戒區內執行防疫工作，包括區公所稽查小組針對列管13處髒亂點要求權責管理單位或個人24小時內完成清除，清潔隊則配合廢棄物及積水容器清除，衛生所執行擴採、高效補蚊燈掛燈及噴藥滅蚊。

此外，經發、教育、觀光、捷運及公園等局處亦針對權管範圍巡檢。鼓山區級指揮中心並預計明天上午跨局處動員擴大執行鼓山區寶樹里等4里環境大掃蕩。

針對此次鼓山區家庭及社區群聚疫情，衛生局截至今天已完成檢驗444人。此外共查獲1079個積水容器，其中343個孳生病媒蚊幼蟲。衛生局提醒，依「傳染病防治法」，經查獲孳生病媒蚊將開單告發，最高處新台幣1萬5000元。

衛生局提醒民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，特別是腹部疼痛或壓痛、持續性嘔吐、牙齦或鼻出血、嗜睡、煩躁不安或意識改變等重症警示症狀，務必儘速前往醫院就醫。

確診 衛生局 高雄市

延伸閱讀

虐嬰事證不足 高雄保母改依過失致重傷罪判1年2月

韓團TWICE高雄演唱會旅店調漲房價10倍 高市觀光局：將依法開罰

TWICE高雄開唱門票秒殺 飯店房價飆10倍網傻眼：開玩笑嗎？

高雄本土登革熱再+1...已累計9例 衛生局：屬同一波社區感染

相關新聞

韓團TWICE高雄演唱會旅店調漲房價10倍 高市觀光局：將依法開罰

韓國人氣女團TWICE同名世界巡演起跑，預計11月22日、23日在高雄世運主場館登台演出，近日網友陸續發現，演唱會期間一...

搭輕軌可反悔！高雄輕軌「同站進出7分鐘免費」 民眾盼延長時間

高雄輕軌不時發生民眾搞錯順逆行月台，或是認為等車時間太久，需改搭其他交通工具狀況，民眾必須「同站進出」輕軌月台，過去輕軌...

屏東西市場開幕滿1年 審計部指縣府攤位規畫不當、排煙設施須改善

屏東西市場斥資2.4億元原址重建後開幕逾1年，硬體設備問題連連，人潮銳減。審計部日前公布113年度屏東縣政府總決算審核報...

高雄登革熱+1 鼓山區今新增個案去過鹽埕市場等地活動

高雄市本土登革熱爆發家庭及社區群聚，昨日第9例的同住家人今天宣布確診。衛生局表示，今天新增病例為鼓山區寶樹里一名男性，雖...

岡山秀傳醫院25周年院慶 帥哥、美女議員參選新人同框搶曝光

秀傳醫療體系接手高雄市立岡山醫院滿25年，今天舉辦院慶活動，會場嘉賓雲集。明年市長、市議員改選，立委邱志偉及柯志恩分率子...

高雄偏鄉交通措施未達中央目標 公車式小黃車數太少不夠民眾使用

高雄市為滿足偏鄉交通不便問題，近10年獲中央補助1億2千萬推動公車式小黃和「幸福共享高雄GO」，提供多元彈性交通模式，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。