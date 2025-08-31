高雄本土登革熱新增1例 累計10例、4家庭群聚

高雄市今天新增1例本土登革熱確診案例，為昨天確診個案同住家人，經市府衛生局主動擴大採檢確診。截至目前，高雄市今年累計10例本土確診個案，造成4個家庭群聚感染。

高雄市衛生局新聞稿表示，高雄市今年本土登革熱疫情，今天新增1例確診，為鼓山區寶樹里70餘歲男性，無症狀，是昨天確診個案同住家人，經衛生局主動擴大採檢確診，同屬此波社區群聚疫情。

衛生局表示，高雄市今年累計10例本土確診個案，造成4個家庭群聚感染。由於今天新增個案於可傳染期曾在鹽埕區多處活動，防疫團隊已針對其住處與活動地周邊警戒範圍執行緊急防治，並針對鹽埕市場、攤集場擴大清消及環境整頓。

衛生局表示，市府跨局處團隊持續在警戒區內執行防疫工作，包括區公所稽查小組針對列管13處髒亂點要求權責管理單位或個人24小時內完成清除，清潔隊則配合廢棄物及積水容器清除，衛生所執行擴採、高效補蚊燈掛燈及噴藥滅蚊。

此外，經發、教育、觀光、捷運及公園等局處亦針對權管範圍巡檢。鼓山區級指揮中心並預計明天上午跨局處動員擴大執行鼓山區寶樹里等4里環境大掃蕩。

針對此次鼓山區家庭及社區群聚疫情，衛生局截至今天已完成檢驗444人。此外共查獲1079個積水容器，其中343個孳生病媒蚊幼蟲。衛生局提醒，依「傳染病防治法」，經查獲孳生病媒蚊將開單告發，最高處新台幣1萬5000元。

衛生局提醒民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，特別是腹部疼痛或壓痛、持續性嘔吐、牙齦或鼻出血、嗜睡、煩躁不安或意識改變等重症警示症狀，務必儘速前往醫院就醫。